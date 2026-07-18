Не ASUS і не MSI: користувачі назвали найкращого виробника відеокарт 2026 року

Мова йде не про можливості графічного процесора, а саме про якість виготовлення відеокарт конкретних брендів,

Видання ComputerBase підбило підсумки щорічної премії Reader's Choice Awards, в рамках якої користувачі обрали найкращих виробників відеокарт 2026 року.

Під час голосування оцінювалися не самі графічні процесори AMD, Nvidia чи Intel, а якість виконання відеокарт конкретних брендів, включно з системою охолодження, надійністю, рівнем шуму та якістю збірки.

За підсумками опитування перше місце посіла компанія Sapphire, набравши 25,6% голосів. Друге місце з результатом 20,8% посів один з найбільших виробників комп'ютерної техніки – ASUS. Замикає трійку лідерів компанія PowerColor, яка отримала 13,7% голосів.

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До топ-10 найпопулярніших виробників також увійшли:

Sapphire – 25,6%; ASUS – 20,8%; PowerColor – 13,7%; MSI – 11,0%; GIGABYTE – 6,8%; Zotac – 3,9%; XFX – 3,0%; Nvidia Founders Edition – 2,5%; ASRock – 2,0%; INNO3D – 1,8%

Варто зазначити, що SAPPHIRE та PowerColor, які посіли дві позиції у першій трійці, випускають відеокарти виключно у співпраці з AMD. При цьому власні версії відеокарт від виробників графічних процесорів опинилися далеко від лідерів. Так, пристрої Nvidia Founders Edition набрали 2,5%, а моделі Made by AMD – 1,6%.

Організатори зазначають, що премія проводиться вже третій рік поспіль і не передбачає попереднього відбору учасників. Користувачі самі обирають виробників, які, на їхню думку, пропонують найкращі продукти та обслуговування.

УНІАН повідомляв, що відеокарти AMD подорожчають уже втретє з початку року – все через бум штучного інтелекту. У найближчі місяці ціни на Radeon RX 9000 зростуть на 10–15%.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК гратиме більшість геймерів світу у 2026 році. Мобільна RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

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