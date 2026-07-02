Названо найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК у 2025 році

У списку відеокарт з’явився новий лідер, а процесори Intel вперше за довгий час змогли збільшити свою частку.

У Steam оновили статистику щодо найпопулярнішого обладнання серед користувачів. У списку відеокарт тепер з'явився новий лідер – ноутбучна Nvidia RTX 4060 із часткою 4,02%.

RTX 3060, яка тривалий час лідирувала, опустилася на друге місце з показником 3,88%. Замикає трійку лідерів настільна RTX 4060 – її використовують 3,65% геймерів. Найстрімкіше зростання в червні продемонструвала мобільна RTX 5060 – 0,65%.

Що стосується розподілу за виробниками, то відеокарти встановлені в 72,77% комп’ютерів, тоді як частка AMD становить лише 18,7%. Водночас рішеннями Intel користується понад 8% геймерів.

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Процесори Intel у червні дещо відвоювали свої позиції у AMD. "Сині" чіпсети встановлені в 54,91% ігрових ПК, а "червоні" – у 45,99%. Якщо дивитися на статистику за кількістю ядер, то найпоширенішими є 6-ядерні рішення (28,51%), хоча частка 8-ядерних чіпів продовжує зростати і зараз становить уже 27,35%.

Що стосується операційних систем, перше місце продовжує утримувати Windows 11, частка якої зросла на 0,68%, до 70,44%. Слідом йде Windows 10, яка за підсумками місяця знизилася до 23,56%.

Щодо оперативної пам’яті, розподіл такий: 8 ГБ (7,76%), 16 ГБ (41,57%), 32 ГБ (37%). Така система найчастіше підключається до монітора з роздільною здатністю 1080р (51,12%). З повною статистикою Steam можна ознайомитися за посиланням.

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