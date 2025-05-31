Що цікаво, ці випадки стосуються тільки моделей Zotac.

У США зафіксовано серію шахрайських випадків, пов'язаних із купівлею GeForce RTX 5090 у роздрібній мережі Micro Center. Як повідомляє WCCFTech з посиланням на Reddit, замість дорогих прискорювачів покупці отримують рюкзаки, акуратно упаковані в оригінальні коробки.

За словами одного з постраждалих, він придбав запечатану коробку з ZOTAC GeForce RTX 5090, проте вдома замість графічного процесора виявив всередині безліч рюкзаків. Вага коробки не викликала підозр, оскільки рюкзаки імітували масу відеокарти.

Micro Center оперативно замінив товар, проте розслідування виявило до 32 схожих випадків. Що цікаво, це стосується тільки відеокарт Zotac, а всі коробки з рюкзаками були спочатку повністю запечатаними.

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Як пізніше з'ясувалося, підміна сталася на заводі ZOTAC у Китаї, ще до запечатування коробок. Загальна вартість викрадених відеокарт перевищує $90 000. ZOTAC USA почала розслідування і зв'язалася з постраждалими покупцями.

Подібні інциденти, як правило, відбуваються на вторинному ринку або при купівлі у неофіційних дилерів. У великих же ритейлерів таке трапляється досить рідко. Фахівці WCCFTech рекомендують завжди записувати процес розпакування дорогої техніки.

До речі, в Європі GeForce RTX 5090 вже продають дешевше рекомендованої ціни. Зараз відеокарту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки знаходиться в районі ~140 000 грн.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є мобільна GeForce RTX 4060. За нею йдуть GeForce RTX 3060 і десктопний варіант RTX 4060.

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