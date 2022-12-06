SpaceX розширює свою супутникову технологію Starlink для військових потреб. Раніше компанія не оголошувала про випробування або роботу над технологією.

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска розширює свою супутникову технологію Starlink для використання у військових цілях, новий проект буде називатися Starshield.

Як повідомляється на сайті SpaceX, Starshield є захищеною супутниковою мережею для використання урядами держав.

"Starshield використовує технологію Starlink і запускає можливості для підтримки національної безпеки. У той час, як Starlink розроблений для споживчого та комерційного використання, Starshield призначений для використання державою", - відзначають в компанії.

Основна увага в проекті Starshield приділяється трьом напрямкам:

🛰 Спостереження за Землею. Starshield запускає супутники з приладами зондування поверхнгі планети і доставляє оброблені зображення безпосередньо користувачеві.

🛰 Зв'язок. Starshield забезпечує гарантований глобальний зв'язок урядовим користувачам, які мають обладнання Starshield.

🛰 Розміщення корисного навантаження. Starshield будує супутникові платформи для підтримки найвибагливіших урядових місій з корисним навантаженням.

Як зазначає CNBC, раніше SpaceX не оголошувала про випробування або роботу над технологією Starshield. Тому подробиць про передбачуваний обсяг і можливості Starshield відомо небагато.

У компанії Ілона Маска стверджують, що Starlink вже пропонує "безпрецедентне наскрізне шифрування" користувацьких даних. А Starshield використовує "додаткові високонадійні криптографічні можливості" для передачі й безпечної обробки секретних даних, що відповідають найсуворішим державним вимогам.

Також SpaceX обіцяє, що термінали міжсупутникового лазерного зв'язку Starlink можуть бути інтегровані в супутники-партнери, що дозволить включати їх в мережу Starshield.

Starlink - що відомо

Супутникова мережа Starlink дає можливість людям отримувати швидкий інтернет у будь-яких умовах і в найвіддаленіших регіонах планети.

Інтернет від Starlink став важливим помічником для українських військових при виконанні поставлених завдань в умовах російської агресії. Він також використовуються в цивільних цілях.

У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України і низки інших країн. Однак, 29 листопада стало відомо про те, що Starlink підвищує тарифи для українців. Починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.

30 листопада 2022 року Кабмін дозволив ввозити в Україну Starlink і запчастини для генераторів без мит і ПДВ.

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