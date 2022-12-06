Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска розширює свою супутникову технологію Starlink для використання у військових цілях, новий проект буде називатися Starshield.
Як повідомляється на сайті SpaceX, Starshield є захищеною супутниковою мережею для використання урядами держав.
"Starshield використовує технологію Starlink і запускає можливості для підтримки національної безпеки. У той час, як Starlink розроблений для споживчого та комерційного використання, Starshield призначений для використання державою", - відзначають в компанії.
Основна увага в проекті Starshield приділяється трьом напрямкам:
🛰 Спостереження за Землею. Starshield запускає супутники з приладами зондування поверхнгі планети і доставляє оброблені зображення безпосередньо користувачеві.
🛰 Зв'язок. Starshield забезпечує гарантований глобальний зв'язок урядовим користувачам, які мають обладнання Starshield.
🛰 Розміщення корисного навантаження. Starshield будує супутникові платформи для підтримки найвибагливіших урядових місій з корисним навантаженням.
Як зазначає CNBC, раніше SpaceX не оголошувала про випробування або роботу над технологією Starshield. Тому подробиць про передбачуваний обсяг і можливості Starshield відомо небагато.
У компанії Ілона Маска стверджують, що Starlink вже пропонує "безпрецедентне наскрізне шифрування" користувацьких даних. А Starshield використовує "додаткові високонадійні криптографічні можливості" для передачі й безпечної обробки секретних даних, що відповідають найсуворішим державним вимогам.
Також SpaceX обіцяє, що термінали міжсупутникового лазерного зв'язку Starlink можуть бути інтегровані в супутники-партнери, що дозволить включати їх в мережу Starshield.
Starlink - що відомо
Супутникова мережа Starlink дає можливість людям отримувати швидкий інтернет у будь-яких умовах і в найвіддаленіших регіонах планети.
Інтернет від Starlink став важливим помічником для українських військових при виконанні поставлених завдань в умовах російської агресії. Він також використовуються в цивільних цілях.
У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України і низки інших країн. Однак, 29 листопада стало відомо про те, що Starlink підвищує тарифи для українців. Починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.
30 листопада 2022 року Кабмін дозволив ввозити в Україну Starlink і запчастини для генераторів без мит і ПДВ.