Від ввізного мита та ПДВ звільнені запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет міністрів України звільнив від ввізного мита та ПДВ обладнання супутникового інтернету Starlink.

Як зазначається в заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це здешевить їх вартість і дозволить забезпечити їх для більшої кількості людей і організацій.

"Сьогодні ми затвердили необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їх вартість і дозволить забезпечити їх для більшої кількості людей і організацій", — зазначив глава уряду.

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Як повідомляє Урядовий портал, також від ввізного мита та ПДВ звільнено запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів.

Кабмін вніс зміни до переліку товарів, які поставляються на територію України без сплати мита та ПДВ. Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет (Starlink).

"Уряд звільнив від мита і ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевше приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинилися в невигідному становищі, уряд додатково звільнив запчастини для складання генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ і мита", — зазначив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Війна в Україні та ситуація зі Starlink:

У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40 відсотків, вартість передплати знизили з $100 до $60.

29 листопада 2022 року стало відомо про те, що Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців. Для українських користувачів, починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.

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