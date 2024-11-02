До добірки увійшли прискорювачі всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

Популярний портал про ігри IGN опублікував свіжий матеріал, присвячений відеокартам. Цього разу увагу приділили бюджетним прискорювачам, які можна купити восени 2024 року. До добірки увійшли GPU всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

Згідно з недавнім опитуванням Steam, понад 55% геймерів зараз обходяться роздільною здатністю Full HD. З цими карточками можна комфортно грати в 1080p ще багато років, а деякі здатні забезпечити пристойну частоту кадрів й при 1440p.

На першому місці ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC Edition з 8 ГБ пам'яті. Мова не конкретно про модель від ASUS, хоч вона і вважається найоптимальнішим вибором внаслідок конструкції з 3 вентиляторів і масивного радіатора.

з 8 ГБ пам'яті. Мова не конкретно про модель від ASUS, хоч вона і вважається найоптимальнішим вибором внаслідок конструкції з 3 вентиляторів і масивного радіатора. Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 на другому місці, як більш доступна альтернатива Intel для бюджетного геймінгу. До плюсів моделі автори топа віднесли 16 ГБ пам'яті, чудову продуктивність трасування променів і розумну вартість у $329. Однак є і компроміс: у відеокарт Intel украй нестабільні драйвери.

на другому місці, як більш доступна альтернатива Intel для бюджетного геймінгу. До плюсів моделі автори топа віднесли 16 ГБ пам'яті, чудову продуктивність трасування променів і розумну вартість у $329. Однак є і компроміс: у відеокарт Intel украй нестабільні драйвери. Далі йде Gigabyte AMD Radeon RX 7600 OC , як найкращий бюджетний графічний процесор AMD. Відеокарта пропонує чудову продуктивність у 1080p і 1440p, хоча на трасування променів розраховувати не варто.

, як найкращий бюджетний графічний процесор AMD. Відеокарта пропонує чудову продуктивність у 1080p і 1440p, хоча на трасування променів розраховувати не варто. MSI GeForce RTX 3050 Gaming X визнана найкращою в бюджеті до $200. Оскільки вона використовує ядра Tensor третього покоління, картка як і раніше має доступ до DLSS 2.0, що трохи збільшує цінність і компенсує частину втраченої продуктивності в іграх, які його підтримують.

визнана найкращою в бюджеті до $200. Оскільки вона використовує ядра Tensor третього покоління, картка як і раніше має доступ до DLSS 2.0, що трохи збільшує цінність і компенсує частину втраченої продуктивності в іграх, які його підтримують. Замикає топ-5 Acer Predator BiFrost Intel Arc A750, для користувачів, які не проти спробувати щось нове і при цьому хочуть заощадити. Даний прискорювач здатний конкурувати за продуктивністю з RTX 4060, але коштує дешевше, кажуть журналісти.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, Nvidia попросила користувачів терміново оновити драйвери відеокарт. Свіжа версія фірмового ПЗ, яку ще не всі встигли встановити, закриває відразу 8 серйозних вразливостей у системі безпеки.

А тим часом AMD представила напередодні "найкращий у світі ігровий процесор". Це 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою до 5,2 ГГц і TDP 120 Вт.