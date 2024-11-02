Популярний портал про ігри IGN опублікував свіжий матеріал, присвячений відеокартам. Цього разу увагу приділили бюджетним прискорювачам, які можна купити восени 2024 року. До добірки увійшли GPU всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.
Згідно з недавнім опитуванням Steam, понад 55% геймерів зараз обходяться роздільною здатністю Full HD. З цими карточками можна комфортно грати в 1080p ще багато років, а деякі здатні забезпечити пристойну частоту кадрів й при 1440p.
- На першому місці ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC Edition з 8 ГБ пам'яті. Мова не конкретно про модель від ASUS, хоч вона і вважається найоптимальнішим вибором внаслідок конструкції з 3 вентиляторів і масивного радіатора.
- Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 на другому місці, як більш доступна альтернатива Intel для бюджетного геймінгу. До плюсів моделі автори топа віднесли 16 ГБ пам'яті, чудову продуктивність трасування променів і розумну вартість у $329. Однак є і компроміс: у відеокарт Intel украй нестабільні драйвери.
- Далі йде Gigabyte AMD Radeon RX 7600 OC, як найкращий бюджетний графічний процесор AMD. Відеокарта пропонує чудову продуктивність у 1080p і 1440p, хоча на трасування променів розраховувати не варто.
- MSI GeForce RTX 3050 Gaming X визнана найкращою в бюджеті до $200. Оскільки вона використовує ядра Tensor третього покоління, картка як і раніше має доступ до DLSS 2.0, що трохи збільшує цінність і компенсує частину втраченої продуктивності в іграх, які його підтримують.
Замикає топ-5 Acer Predator BiFrost Intel Arc A750, для користувачів, які не проти спробувати щось нове і при цьому хочуть заощадити. Даний прискорювач здатний конкурувати за продуктивністю з RTX 4060, але коштує дешевше, кажуть журналісти.
Як повідомляв УНІАН, Nvidia попросила користувачів терміново оновити драйвери відеокарт. Свіжа версія фірмового ПЗ, яку ще не всі встигли встановити, закриває відразу 8 серйозних вразливостей у системі безпеки.
А тим часом AMD представила напередодні "найкращий у світі ігровий процесор". Це 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою до 5,2 ГГц і TDP 120 Вт.