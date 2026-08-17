Який процесор і відеокарту обрати у 2026 році: названо найкращі зв’язки

У рекомендаціях знайшли своє місце як доступні комп'ютери для ігор і роботи, так і потужні системи для ігор у 4K, ШІ та професійного монтажу.

Відомий техноблогер із YouTube-каналу ScatterVolt представив оновлений гайд зі збірки ПК у 2026 році, у якому вибрано найвдаліші комбінації процесора та відеокарти для будь-яких завдань і бюджету.

Перша частина огляду присвячена неігровим завданням. Для базових завдань, зокрема обробки фотографій, експерт пропонує звернути увагу на Intel Core i3-14100F та Intel Core i5-14400F. Використання платформи LGA1700 із DDR4 дозволяє суттєво знизити вартість такої системи. Як відеокарта підійдуть Intel Arc B580 або Arc B570.

Для 3D-моделювання та розробки ігор рекомендуються процесори Core i5-14400F, i5-14600K та i7-14700K у поєднанні з відеокартами рівня GeForce RTX 5060 і вище. Intel Arc B580 залишається найкращим бюджетним вибором для відеомонтажу. Для професійних систем пропонуються Intel Core Ultra 250K Plus або 270K Plus у поєднанні з RTX 5060 Ti, 5070, 5070 Ti або 5080.

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Окремий сегмент виділено під збірку ПК для локального запуску мовних моделей та завдань зі штучним інтелектом. Для таких систем рекомендуються Ryzen 9 9900X та Ryzen 9 9950X із великою кількістю потоків, а головним критерієм вибору відеокарти є обсяг VRAM. Кращими варіантами є прискорювачі з 16 ГБ VRAM і більше, починаючи з Intel Arc A770.

Найкращі комбінації CPU і GPU для ігрового ПК

Бюджетні збірки для ігор у роздільній здатності 1080p будуються на базі Core i3-14100F або Ryzen 5 5500. Обидва варіанти дозволяють зібрати відносно недорогу систему на DDR4. У пару до них можна поставити Intel Arc B570, GeForce RTX 5060 Ti з 8 ГБ або Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ.

Для кіберспортивних конфігурацій із високою частотою вимоги до процесора зростають. Тут перевагу варто віддавати Ryzen X3D завдяки великому об’єму L3-кешу. Оптимальною відеокартою для Valorant, CS2 та подібних ігор названо GeForce RTX 5060 Ti з 8 ГБ.

При переході на 1440p базовим вибором процесора стає Ryzen 5 7500F на базі AM5. Серед відеокарт експерт виділяє Radeon RX 9070 GRE та RX 9070 XT, обидві з 16 ГБ VRAM. GeForce RTX 5070 Ti дає лише невеликий приріст порівняно з RX 9070 XT, але коштує помітно дорожче.

Для максимально продуктивних 4K-систем рекомендується використовувати флагманські Ryzen 7 9800X3D або Ryzen 9 9950X3D. А відеокарта повинна відповідати рівню всієї збірки – GeForce RTX 5080 або RTX 5090.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих вживаних відеокарт для придбання у 2026 році. З бюджетом до $150 можна знайти чимало цікавих моделей на вторинному ринку.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК влітку 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося RTX 3060, при цьому моделі RTX 50 поступово стають дедалі популярнішими, як і конфігурації з 16 ГБ VRAM.

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