Складено рейтинг найкращих вживаних відеокарт для купівлі у 2026 році

Маючи бюджет до 150 доларів, на вторинному ринку можна знайти чимало цікавих моделей.

Сучасні відеокарти продовжують дорожчати через дефіцит пам'яті, а зібрати недорогий ігровий комп'ютер стає дедалі складніше. Але на вторинному ринку все ще можна знайти моделі вартістю до 150 доларів, які чудово підходять для сучасних ігор у Full HD.

Журналісти XDA Developers назвали 5 відеокарт, які здатні подарувати нове життя старому комп’ютеру. До списку не увійшли моделі сімейства RTX 30, Radeon RX 6000 та новіші – вони поки що занадто нові, щоб вважати їх застарілими.

GeForce RTX 2080 Super

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Перше покоління відеокарт Nvidia з трасуванням променів було, м'яко кажучи, суперечливим. Технологія тільки з'явилася, ігор з її підтримкою було мало, а ціни на лінійку GeForce RTX 20 були занадто високими. Однак у 2026 році RTX 2080 Super стала однією з найвигідніших моделей на вторинному ринку.

Сьогодні таку карту можна знайти приблизно за 150 доларів, і вона все ще здатна забезпечити комфортну гру в роздільній здатності 1080p – а в деяких випадках і 1440p із використанням масштабування зображення.

Наприклад, у Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1080p вона видає 70–80 кадрів на секунду на високих налаштуваннях без DLSS, а з увімкненим масштабуванням частота кадрів стає ще вищою. Навіть у більш вимогливих іграх, таких як Alan Wake 2, можна отримати стабільні 60 кадрів на секунду з увімкненим DLSS Quality.

GeForce GTX 1080 Ti

Легендарна GeForce GTX 1080 Ti через майже десять років після виходу продовжує залишатися цікавим варіантом для бюджетних збірок. На вторинному ринку її можна знайти за $150, а за чистою продуктивністю вона поступається RTX 2080 Super лише на 10%.

Головною перевагою моделі залишається 11 ГБ відеопам'яті. Це допомагає в іграх із важкими текстурами та робить карту довговічнішою порівняно з конкурентами.

Щоправда, у сімейства Pascal є обмеження: відсутня підтримка mesh shaders, через що нові проєкти на кшталт Alan Wake 2 працюють гірше. Крім того, припинення оновлень драйверів уже не дозволить очікувати на покращення продуктивності.

Radeon RX 5700 XT

Якщо бюджет обмежений $125, Radeon RX 5700 XT, як і раніше, заслуговує на увагу. Ця 6-річна відеокарта здатна забезпечити 60 fps у більшості сучасних ігор, а за допомогою FSR можна підвищити продуктивність ще більше, хоча якість зображення може погіршитися.

Для 1440p відеокарта вже підходить гірше, але за допомогою масштабування все ще можна отримати близько 50 FPS в іграх на кшталт Kingdom Come Deliverance 2 та Red Dead Redemption 2.

Як і у випадку з GTX 1080 Ti, проблеми починають проявлятися в нових іграх, що використовують сучасні технології, такі як mesh shaders. Проте для бюджетного ПК під ігри останніх років RX 5700 XT залишається вигідною покупкою.

GeForce GTX 1070

Якщо на купівлю відеокарти є менше 100 доларів, GTX 1070 стає одним із найцікавіших варіантів. У 2026 році ця модель уже перетнула десятирічний рубіж, але її продуктивність все ще може здивувати.

Приблизно за $80 можна придбати відеокарту, яка здатна запускати багато сучасних ігор у роздільній здатності 1080p на середніх налаштуваннях. При використанні FSR навіть деякі нові проєкти, такі як Battlefield 6, можуть працювати з частотою понад 60 FPS.

Radeon RX 580

RX 580 стала справжньою "робочою конячкою" серед бюджетних відеокарт. Сьогодні її можна знайти приблизно за $50, і вона стане чудовим вибором для емуляторів та ретро-ігор.

При цьому слід бути обережним під час купівлі з рук: багато екземплярів RX 580 використовувалися в майнінгу, що могло прискорити зношування компонентів.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК у липні 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GTX 3060, при цьому моделі RTX 50 поступово стають дедалі популярнішими, як і конфігурації з 16 ГБ VRAM.

Нагадаємо, у червні Nvidia знову випустила в продаж GeForce RTX 3060 у версії з 12 ГБ пам’яті. Причому вона коштує стільки ж, скільки й у 2021 році.

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