Популярний старий смартфон Xiaomi несподівано отримав нову ОС: кому пощастило

У 2023 році компанія повідомила про припинення розробки прошивок для смартфона, але днями надіслала йому новеньку HyperOS.

Xiaomi внесла несподівану зміну до списку EOS, що включає смартфони, підтримка яких була завершена. Минулого року компанія додала туди популярну модель Xiaomi MIX 4, але днями її користувачі почали отримувати новітню прошивку HyperOS.

На це звернув увагу портал Gizchina. Оновлення важить 5,4 гігабайта: судячи з відгуків користувачів, оптимізація системи на висоті, а загальна плавність роботи значно краща, ніж в актуальній MIUI.

HyperOS являє собою значний відхід від MIUI, оскільки її було створено з нуля з упором на продуктивність, ефективність та інтеграцію між пристроями. Більшість моделей Xiaomi вже оновилися до нової ОС, а старіші девайси отримають апдейт до кінця літа.

Відео дня

Що стосується Xiaomi MIX 4, то зараз оновлення до HyperOS поступово поширюється в різних регіонах і країнах, але найближчими тижнями стане доступним усім власникам.

Xiaomi Mi Mix 4 можна назвати відносно новим смартфоном – він вийшов влітку 2021 року і досі вільно продається. Апарат отримав топове залізо поряд із солідною автономністю та швидкою зарядкою до 100% лише за 15 хвилин. А ще це був перший смартфон компанії з підекранною фронтальною камерою.

Нагадаємо, раніше Xiaomi визнала застарілими Poco X3 та інші популярні моделі. А загалом до кінця 2024 року китайська компанія припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, нещодавно Xiaomi випустила один із найкращих смартфонів у середньоціновому сегменті. Мова про Redmi Turbo 3 – при ціні дешевше ніж 300 доларів апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.

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