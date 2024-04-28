Цього місяця Xiaomi поповнила EOS (End of Support, закінчення підтримки) новими телефонами, для користувачів яких настав час оновити свій девайс.
Пристрої, перелічені в EOS, не лише не матимуть нових функцій, а й залишаться без апдейтів безпеки. Серед них є кілька відносно свіжих пристроїв, які ще можуть бути на руках у багатьох юзерів:
- POCO X3 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite (версія з 4G)
- Xiaomi MIX Fold
- Redmi Note 10 Pro
Останнім оновленням системи для Redmi Note 10 Pro стала MIUI 14 на базі Android 13. Моделі POCO X3 Pro і Mi 11 Lite так і не оновилися до HyperOS, і більше не отримуватимуть нові оновлення системи. Складаний смартфон MIX Fold працює з HyperOS на базі Android 13.
Важливо розуміти, що процес старіння вашого девайса – це норма. Будь-який смартфон рано чи пізно стає раритетом. Хороша новина в тому, що Xiaomi, починаючи з вересня 2023 року, продовжила період підтримки до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки.
Нагадаємо, раніше Xiaomi визнала застарілими Mi 10T та інші популярні моделі. А загалом до кінця 2024 року китайська компанія припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів.
Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, нещодавно Xiaomi випустила один із найкращих смартфонів у середньоціновому сегменті. Йдеться про Redmi Turbo 3 – при ціні від $275 апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.
Також в асортименті Xiaomi з'явилася найдоступніша "розумна" каблучка на ринку. Це вкрай корисний девайс із великою автономністю, який ще й має стильний вигляд: з часом він може замінити розумний годинник.