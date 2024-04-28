Xiaomi MIX Fold та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Цього місяця Xiaomi поповнила EOS (End of Support, закінчення підтримки) новими телефонами, для користувачів яких настав час оновити свій девайс.

Пристрої, перелічені в EOS, не лише не матимуть нових функцій, а й залишаться без апдейтів безпеки. Серед них є кілька відносно свіжих пристроїв, які ще можуть бути на руках у багатьох юзерів:

POCO X3 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite (версія з 4G)

Xiaomi MIX Fold

Redmi Note 10 Pro

Останнім оновленням системи для Redmi Note 10 Pro стала MIUI 14 на базі Android 13. Моделі POCO X3 Pro і Mi 11 Lite так і не оновилися до HyperOS, і більше не отримуватимуть нові оновлення системи. Складаний смартфон MIX Fold працює з HyperOS на базі Android 13.

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Важливо розуміти, що процес старіння вашого девайса – це норма. Будь-який смартфон рано чи пізно стає раритетом. Хороша новина в тому, що Xiaomi, починаючи з вересня 2023 року, продовжила період підтримки до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки.

Нагадаємо, раніше Xiaomi визнала застарілими Mi 10T та інші популярні моделі. А загалом до кінця 2024 року китайська компанія припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, нещодавно Xiaomi випустила один із найкращих смартфонів у середньоціновому сегменті. Йдеться про Redmi Turbo 3 – при ціні від $275 апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.

Також в асортименті Xiaomi з'явилася найдоступніша "розумна" каблучка на ринку. Це вкрай корисний девайс із великою автономністю, який ще й має стильний вигляд: з часом він може замінити розумний годинник.

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