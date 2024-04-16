Наразі немає подробиць про те, коли може бути застосоване це нововведення.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про ймовірне стягування невеликої плати з нових користувачів його соціальної мережі X (колишній Twitter) за можливість створювати публікації, щоб подолати таким чином проблему ботів, повідомляє TechCrunch.

За словами Маска, стягнення невеликої плати з нових акаунтів є "єдиним способом" зупинити "навалу ботів".

"Сучасний штучний інтелект (і ферми тролів) можуть з пройти перевірку "чи не бот ви", — зазначив Маск, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.

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Маск при цьому додав, що без сплати комісії нові користувачі зможуть публікувати пости через три місяці після створення акаунтів.

Зазначається, що як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з соціальною мережею Х, наразі немає подробиць про те, коли ця політика буде застосована та які комісії, можливо, доведеться сплачувати новим користувачам.

Соціальна мережа Х – останні новини

У березні 2024 року повідомлялося, що в Х розглядали можливість прибрати кількість лайків та репостів під дописами користувачів.

5 квітня стало відомо, що мережа X повернула безкоштовні позначки, які раніше відображали верифіковані профілі. "Сині галочки" доступні для всіх, хто готовий заплатити за Premium.

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