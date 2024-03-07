Також в компанії розраховують отримати протягом кількох місяців ліцензію на грошові перекази.

Соціальна мережа X (колишній Twitter) розглядає можливість прибрати кількість лайків та репостів під дописами користувачів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву власника компанії Ілон Маск під час конференції Morgan Stanley.

За словами Ілона Маска, інформація про кількість лайків може візуально "захаращувати контент на платформі".

Крім того, Маск відмітив, що соцмережа X протягом кількох місяців розраховує отримати у Каліфорнії та Нью-Йорку ліцензію на грошові перекази.

Відео дня

Раніше американський мільярдер вже озвучував плани додати в застосунок Х можливість переказувати гроші між користувачами. Зазначається, що для запуску цієї функції в США компанія має отримати ліцензії в кожному штаті.

За словами Маска, схвалення ліцензії в Нью-Йорку та Каліфорнії буде найбільш значущим. Деякі інші штати, зокрема Пенсільванія та Юта, вже надали X ліцензії на переказ грошей.

Соцмережа X: що відомо

У грудні 2023 року Європейська комісія відкрила провадження щодо поширення токсичного вмісту у соціальній мережі американського мільярдера Ілона Маска Х. Єврокомісія тоді зауважила, що соціальна мережа Х не протидіє незаконному контенту та дезінформації.

На початку 2024 року британська газета Financial Times спрогнозувала, що соцмережа X американського мільярдера Ілона Маска може збанкрутувати вже в цьому році.

Вас також можуть зацікавити новини: