Окрім багів, апдейт виправляє доволі серйозну помилку, при якій нативні додатки було неможливо встановити заново після видалення.

Разом з релізом свіжих версій iOS 17.2.1 і iPadOS 17.2.1, Apple також не забула про власників старих смартфонів і планшетів, які залишилися на торішніх яблучних операційних системах.

Апдейт під маркуванням iOS 16.7.4 або iPadOS 16.7.4 доступний для власників пристроїв, які не отримали нову версію ПЗ. Серед них – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 (2017) та iPad Pro 2015 і 2016 модельних років.

Вони виправляють доволі серйозну помилку, при якій нативні додатки було неможливо встановити заново після їх видалення. Тепер все повинно працювати штатно. Апдейт також містить усунення інших багів, виявлених в попередніх збірках ПО.

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Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну. Перевірити наявність оновлення можна за шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".

А тим часом Apple готується до першої в 2024 році презентації, на якій анонсують нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Також навесні вийде Vision Pro, революційна заміна смартфона від Apple. Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Девайс розроблявся в надрах компанії понад 7 років і став першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Також протягом 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Також наступного року має з'явитися бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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