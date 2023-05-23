Новинка позиціюється як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p.

Компанія AMD підтвердила, що її нова відеокарта Radeon RX 7600 надійде в продаж за рекомендованою роздрібною ціною 269 доларів (~10 000 грн). Вона позиціюється як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p.

Раніше очікувалось, що Radeon RX 7600 буде оцінена в 350 доларів, але зрештою цінник виявився ще нижче, що повинно порадувати геймерів з обмеженим бюджетом, передає VideoCardz.

Відомо, що AMD Radeon RX 7600 оснащено графічним процесором Navi 33 XL з 2048 потоковими процесорами. На борту 8 ГБ пам'яті GDDR6 з частотою 18 ГГц, 128-розрядною шиною і 32 МБ кеш-пам'яті Infinity Cache. Середнє енергоспоживання під час гри – 165 Вт.

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Згідно з тестами, що просочилися в мережу, новинка навряд чи зможе скласти конкуренцію в плані продуктивності представленій раніше RTX 4060 Ti, але ось з базовою RTX 4060, ймовірно, потягатися зможе. Тим паче Nvidia продаватиме свою картку на 30 доларів дорожче.

У продаж Radeon RX 7600 надійде вже 25 травня, тоді як RTX 4060 очікується до виходу в наступному місяці.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Згідно з детальним звітом, доступному на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців є GeForce GTX 165. Відразу за нею – GTX 1060 і RTX 3060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то золотою серединою вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів. В якості ОС гравці віддають перевагу Windows 10.

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