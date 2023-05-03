GTX 1650 повернулася на перше місце в списку найпопулярніших відеокарт, а Windows 11 різко стала популярнішою.

Компанія Valve опублікувала свіжий звіт щодо обладнання і ПО користувачів Steam за квітень 2023 року. Він дозволяє дізнатися, на якому середньостатистичному комп'ютері грає більшість геймерів світу.

В щомісячний звіт потрапляє практично все, починаючи від частоти процесора й обсягу відеопам'яті і закінчуючи "операційкою" і дисковим простором. Ці дані, в тому числі допомагають розробникам оптимізувати свої ігри.

Так, найпопулярнішою відеокартою серед користувачів Steam сьогодні є GeForce GTX 1650 (5,98%). Відразу за нею – GTX 1060 (4,84%). До зеленої команди в трійці кращих відеоприскорювачів приєдналася RTX 3060 (4,51%).

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На якому ПК грає більшість геймерів світу

Процесор – 6-ядерні моделі від Intel (67,14%) з частотою 2,3-2,69 ГГц. 33 відсотки припадають на рішення AMD.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce GTX 1650.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують майже 65% гравців Steam. Наявністю 4К монітора може похвалитися менше ніж 2% користувачів.

Водночас, за даними Valve, у квітні 2023 року серед користувачів Steam різко зросла популярність Windows 11. Частка цієї OC досягла 33,39% (+11%), тоді як Windows 10 втратила 12,74%, але все одно залишається найпопулярнішою системою серед ПК-геймерів.

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