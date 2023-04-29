Козир "червоних" – співвідношення обсягу пам'яті і ціни,

У AMD нагадали про переваги своїх відеокарт перед конкурентами в особі Nvidia. Козир "червоних" – співвідношення обсягу пам'яті та ціни, повідомляє видання WCCFtech з посиланням на твіт старшого директора AMD з маркетингу ігрового підрозділу.

Представник AMD опублікував в твіттері зображення з порівнянням вартості відеокарт з різним обсягом пам'яті. Згідно з ним, компанія пропонує споживачам можливість придбати відеокарти з 16 ГБ пам'яті за ціною від 499 доларів, в той час, як графічні адаптери з аналогічним обсягом пам'яті від Nvidia пропонуються за ціною в $1,2 тис.

Якщо говорити про конкретні моделі, середньобюджетна відеокарта Radeon RX6800 з 16 ГБ пам'яті коштує $499. Nvidia ж за $ 550 пропонує RTX 3070 тільки з 8 ГБ відеопам'яті, а найдоступніший графічний прискорювач з 16 ГБ – це RTX 4080 вартістю 1199 доларів.

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У виданні Wccftech при цьому зауважили, що відеокарти AMD все ж не найдешевші з 16 ГБ пам'яті на ринку. Станом на квітень 2023 року ціна відеоприскорювача Intel Arc A770 c 16 ГБ VRAM в США становить близько $350. Однак варто все ж враховувати, що продуктивність цієї відеокарти значно нижче в порівнянні з RX 6800.

Якщо не мати упереджень, то "червоні" 3D-прискорювачі виглядають привабливіше. І тут вже в силах Nvidia змінити ситуацію, якщо почати знижувати ціни так, як це робила AMD, зазначають журналісти.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найпотужніших відеокарт і процесорів на сьогодні. Згідно з ним, найпотужнішою GPU є GeForce RTX 4090 від NVIDIA з 24 ГБ надшвидкої пам'яті GDDR6X. А ось на другому місці несподівано розташувалася Radeon RX 7900 XTX. У "процесорному" рейтингу весь топ-5 окупований CPU AMD.

Якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, результати останнього опитування Steam показують, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів є RTX 3060. Їй вдалося повалити, здавалося б "вічного" лідера в особі GTX 1060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система зазвичай до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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