У новій версії додали можливість заборони співрозмовнику відправляти вам голосові та відеоповідомлення, нову панель стікерів та купу нових емодзі.

Команда Telegram випустила нову версію популярного месенджера, яка, за словами його творця Павла Дурова, повинна "зробити революцію в тому, як люди висловлюють свої думки при обміні повідомленнями".

Серед головних "фішок" – нова платформа для створення емодзі та можливість відправки анімованих стікерів всередині повідомлення. А ще з'явилося блокування голосових повідомлень.

Блокування голосових повідомлень

За словами розробників, це одна з найбільш запитуваних функцій серед ком'юніті. Є можливість вибрати, хто зможе відправляти голосові: "Всі", "Мої контакти" або "Ніхто".

Можливість подарувати Telegram Premium

Тепер підпискою Telegram Premium можна поділитися з рідними, друзями та колегами, подарувавши їм передплачену підписку на 3, 6 або 12 місяців – "з приємною знижкою".

Авторські анімовані емодзі

Тепер в телеграмі є платформа для створення нових емодзі – вона дає можливість завантажити власні набори з унікальними персонажами для платних користувачів.

Анімовані емодзі можна додавати в текст повідомлень або підписів до фото і відео. Користувачам Premium-підписки вже доступні перші 10 анімованих наборів з більш ніж 500 емодзі. Нові набори й емодзі обіцяють оновлювати регулярно.

Інтерактивні анімовані емодзі

З багатьма популярними емодзі і їх "альтер его" з авторських наборів можна взаємодіяти в особистих листуваннях: якщо хто-небудь зі співрозмовників натисне на меседж з емодзі, обидва учасники чату одночасно побачать повноекранну анімацію.

Додаткові анімації є у багатьох емодзі, серед них – 😂😍😁😱❤️👍🎉💸🔥👻.

Нова панель стікерів в Telegram для iOS

Її дизайн оновили – тепер можна швидко свайпати між розділами зі стікерами, емодзі і GIF. Для Android, комп'ютерів та браузерів ця "фішка" вже давно доступна.

Нова версія вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явитися найближчим часом.

Раніше УНІАН ділився простою інструкцією, як створити особистий telegram-стікерпак з будь-яких зображень чи тексту. Витратьте трохи часу, щоб здивувати своїх співрозмовників і урізноманітнити спілкування.

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