Команда Telegram випустила нову версію популярного месенджера, яка, за словами його творця Павла Дурова, повинна "зробити революцію в тому, як люди висловлюють свої думки при обміні повідомленнями".
Серед головних "фішок" – нова платформа для створення емодзі та можливість відправки анімованих стікерів всередині повідомлення. А ще з'явилося блокування голосових повідомлень.
Блокування голосових повідомлень
За словами розробників, це одна з найбільш запитуваних функцій серед ком'юніті. Є можливість вибрати, хто зможе відправляти голосові: "Всі", "Мої контакти" або "Ніхто".
Можливість подарувати Telegram Premium
Тепер підпискою Telegram Premium можна поділитися з рідними, друзями та колегами, подарувавши їм передплачену підписку на 3, 6 або 12 місяців – "з приємною знижкою".
Авторські анімовані емодзі
Тепер в телеграмі є платформа для створення нових емодзі – вона дає можливість завантажити власні набори з унікальними персонажами для платних користувачів.
Анімовані емодзі можна додавати в текст повідомлень або підписів до фото і відео. Користувачам Premium-підписки вже доступні перші 10 анімованих наборів з більш ніж 500 емодзі. Нові набори й емодзі обіцяють оновлювати регулярно.
Інтерактивні анімовані емодзі
З багатьма популярними емодзі і їх "альтер его" з авторських наборів можна взаємодіяти в особистих листуваннях: якщо хто-небудь зі співрозмовників натисне на меседж з емодзі, обидва учасники чату одночасно побачать повноекранну анімацію.
Додаткові анімації є у багатьох емодзі, серед них – 😂😍😁😱❤️👍🎉💸🔥👻.
Нова панель стікерів в Telegram для iOS
Її дизайн оновили – тепер можна швидко свайпати між розділами зі стікерами, емодзі і GIF. Для Android, комп'ютерів та браузерів ця "фішка" вже давно доступна.
Нова версія вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явитися найближчим часом.
Раніше УНІАН ділився простою інструкцією, як створити особистий telegram-стікерпак з будь-яких зображень чи тексту. Витратьте трохи часу, щоб здивувати своїх співрозмовників і урізноманітнити спілкування.