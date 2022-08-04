Команда месенджера тестує можливість відправки анімованих стікерів всередині повідомлення.

Команда месенджера Telegram тестує нову функцію для користувачів Premium-підписки. Вона розширить можливості анімованих емодзі.

Функція вже з'явилася в бета-версії месенджера, передає Android Police.

Як відомо, зараз стікер можна відправити тільки як окреме послання. Нова функція, зокрема, дозволить користувачам відправляти анімовані смайлики разом з текстом або відправити відразу кілька. У такому випадку вони будуть відображатися в стандартному, а не збільшеному вигляді.

Запуск функції для широкого кола користувачів Telegram варто очікувати в найближчі тижні.

Нагадаємо, минулого місяця команда Telegram впровадила платну преміум-підписку у свій месенджер. Для українських користувачів підписка вона коштує $ 5,99 (178 грн) на місяць.

Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, доп. стікери та реакції, можливість розшифровки війсов в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

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