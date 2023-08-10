Про припинення продажів сервісів і товарів в країні-агресора компанія оголосила ще в березні 2022 року.

Софтверний гігант Microsoft запустив розсилку в Росії, в якій інформує користувачів про припинення продовження ліцензій для операційних систем Windows. Остання дата підтримки – 30 вересня.

Як пишуть профільні російські ЗМІ, підписки, активні станом на 30 вересня, будуть діяти до кінця свого терміну, але продовжити їх буде не можна.

Microsoft припиняє запуск нових продуктів, продаж сервісів і багато інших аспектів своєї діяльності в Росії відповідно до санкцій з боку Євросоюзу, Великобританії і США – говориться в листі.

Той факт, що Microsoft більше не буде продовжувати ліцензії компаніям РФ, означає відсутність важливих оновлень для забезпечення безпеки інформації. На тлі цього в Росії вже почали розглядати перехід на альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

Microsoft і відхід з Росії

Зауважимо, що компанія Microsoft майже відразу після початку війни в Україні оголосила про тимчасове припинення продажів своїх сервісів і товарів на території агресора.

Пізніше, у червні 2022 року, у Microsoft підкреслили, що існуючі контрактні зобов'язання щодо російських клієнтів будуть виконуватися. А навесні 2023 року компанія раптово почала пропонувати приватним компаніям, які не потрапили під санкції, продовжити ліцензії на своє програмне забезпечення.

Також компанія до цього обмежувала можливість завантажувати Windows на території країни, проте зрештою повернула цю опцію.

При цьому Microsoft продовжує допомагати Україні. З початку війни сумарна допомога компанії становить понад $ 400 млн, також IT-гігант надав Україні безкоштовний доступ до своєї хмарної платформи Azure. Це дозволить поліпшити збір і аналіз доказів воєнних злочинів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: