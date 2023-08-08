В Україні нова ОС поступається не тільки Windows 10, але і "старенькій" Windows 7.

Аналітичне агентство StatCounter опублікувало свій щомісячний звіт, в якому сказано, що станом на липень 2023 року й через майже два роки з релізу Windows 11 встановлена тільки на 23.68% комп'ютерів.

На сьогодні Windows 11 є другою за популярністю в світі операційкою від Microsoft. Найбільш поширена Windows 10 – її використовують на 71,1% комп'ютерів, навіть попри новину про те, що "десятка" більше не буде отримувати ніяких великих оновлень.

У старенької Windows 7 частка становить 3.7%.

Windows 8.1 займає 0,7% ринку, Windows 8 – 0,35%, А Windows XP працює на 0,33% усіх ПК.

Загалом, на 10 і 11 припадає частка в майже 95% від усіх користувачів Windows. Відео дня

Що стосується України, то тут ситуація для Windows 11 ще плачевніше. Вона поступається не тільки Windows 10 (70,78%), але і Windows 7, яка встановлена на 12,61% комп'ютерів. "Одинадцятка" ж займає тільки 10.5% ринку.

Що цікаво, Windows 11 виявилася набагато популярнішим серед геймерів. Свіжа статистика Steam по залізу показує, що різниця між Windows 10 і 11 становить лише 19 відсотків – 57% проти 36%.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблено на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в мережі знайшовся "активатор" для включення прихованих функцій в Windows 11. Тепер приховані функції ОС буде включати набагато простіше і швидше.

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