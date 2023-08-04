Тепер приховані функції ОС буде включати набагато простіше і швидше.

Застосунок Microsoft під назвою StagingTool, який призначений для розробників та дозволяє включати експериментальні та приховані функції Windows 11, випадковим чином опинився в мережі.

Серед перших на це звернув увагу ресурс The Verge. Зазначається, що Microsoft випадково виклала у відкритий доступ додаток на заході Bug Bash, в рамках якого компанія заохочувала тестувальників. Він вже поширюється мережею.

Сама утиліта нагадує ViveTool – неофіційний додаток, який вже давно використовується ентузіастами для увімкнення ще невипущених функцій Windows. По суті, це офіційна альтернатива ViveTool.

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Windows має ряд прихованих фішок – якщо їх увімкнути, користувачам стають доступні нові функції. Так Microsoft тестує нові фішки для Windows 11 швидше, надаючи доступ до них різним групам людей. StagingTool дозволить включати функції швидше і офіційним способом.

The Verge пише, що ентузіасти регулярно шукають приховані функції в кожній новій тестовій збірці Windows 11, і додаток StagingTool, напевно, спростить їм це завдання.

Наприклад, в одній з останніх тестових збірок Windows 11 помічена функція, яка максимально спрощує перестановку ОС. Замість традиційного підходу, що вимагає завжди мати поблизу завантажувальну флешку, тепер користувачі зможуть виконати все це натисненням однієї кнопки.

Також Microsoft тестує серед розробників підтримку RAR-архівів на рівні системи і можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі.

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