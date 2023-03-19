Якщо ви давно планували оновити свій смартфон, то ця добірка – для вас.

В останні роки спостерігається висхідний попит на смартфони середнього цінового сегмента. В плані функціональності вони мало в чому поступаються дорогим флагманам, і більшості користувачів не бачить сенсу переплачувати, щоб отримати всі необхідні функції й можливості.

Редакція порталу XDA Developer відібрала найкращі моделі середнього сегмента вартістю до $500 і виділила фаворитів в різних категоріях.

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Найкращий Android-смартфон вартістю до $500

За версією редакції, найкращим і універсальним середньобюджетним рішенням у 2023 році є Galaxy А53. Він отримав 120-герцовий дисплей, квадрокамеру та акумулятор місткістю 5000 мАг. Крім того, Samsung обіцяє до чотирьох років оновлень ОС Android та п'яти років оновлень безпеки.

Якщо на релізі навесні 2022-го смартфон коштував 449 доларів, то сьогодні він подешевшав до 349 доларів, що робить його ще більш привабливим варіантом. До слова, Galaxy А53 отримав 6.5-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів – це одна з найкращих панелей, які ви можете отримати менш ніж за 500 доларів, говориться в замітці.

При цьому фахівці відзначили серед мінусів трохи застарілий чипсет Exynos 1200, а також відсутність запису відео в 4K 60fps.

Для фото і відео

Pixel 6a – найкращий смартфон для фото і відео, який можна купити менш ніж за $500. Жоден інший пристрій в цьому сегменті не може позмагатися з "гуглофоном" в плані камери.

Також на тлі інших середньобюджетних смартфонів на ринку Pixel 6a виділяється оригінальним дизайном, топовою автономністю і першокласним софтом. Смартфон був випущений в травні 2022 року за ціною 449 доларів, але з того часу встиг подешевшати до $300.

Попри всі свої переваги, Pixel 6a оснащений дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц, тоді як більшість телефонів у цій ціновій категорії пропонують принаймні 90 Гц.

Кращий в плані продуктивності

OnePlus 10T – один з найпродуктивніших телефонів, який зараз можна придбати за ціною менше ніж 500 доларів. Він отримав топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1 з акумулятором місткістю 4800 маг і зарядкою 150 Вт – апарат набирає 100% за 19 хвилин.

Єдиним недоліком OnePlus 10T згадується пластикова рамка навколо корпусу, а не більш преміальна – металева.

Для фанатів стилуса

Якщо ви шукаєте смартфон зі стилусом, але не хочете витрачати 1500 доларів на Galaxy S23 Ultra, оптимальним варіантом буде Moto G Stylus 2022 року випуску.

Спереду у нього стоїть великий 6.8-дюймовий IPS-дисплей, який відмінно підходить для малювання і забезпечує плавну частоту оновлення 120 Гц. Навіть якщо вам не цікава підтримка стилуса, це все одно чудовий вибір за ціною всього 249 доларів.

Якщо бюджет менший, УНІАН ділився рейтингом бюджетних смартфонів вартістю до $150. У список потрапили моделі від Redmi, Moto, Realme, OnePlus, а також Blackview.

Якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, портал Gizchina відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який не поступається дорогим флагманам.

Згідно зі статистикою на 2023 рік, найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11. Що примітно, вся десятка складається виключно з Redmi та Айфонів.

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