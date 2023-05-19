Схожу можливість вже пропонує Samsung в програмному забезпеченні для своїх Android-пристроїв.

Нещодавно Google випустила другу тестову версію ОС Android 14 для розробників. Компанія не оприлюднила офіційний список змін і нововведень, але Android-ентузіаст Мішаа Рахман знайшов в ній одну дуже цікаву функцію для режиму розділеного екрана.

Як говорить розробник, за допомогою нової функції власники Android зможуть не тільки одночасно запускати два додатки в режимі розділеного екрана, але і зберігати їх зв'язок через контекстне меню.

Це означає, що тепер користувачам не доведеться спочатку відкривати необхідні додатки, щоб потім перевести їх в режим розділеного екрана – досить просто запустити збережену пару за допомогою ярлика. Нова функція насамперед стане в пригоді тим, хто часто запускає одні і ті ж додатки і працює з ними в режимі багатозадачності.

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До речі, схожу можливість вже пропонує Samsung в своїх пристроях – свіжі версії оболонки OneUI дозволяють ОС запам'ятовувати до 10 додатків в багатовіконному режимі. Водночас впровадження цієї функції в стокову ОС Android розширить користувальницькі можливості власників пристроїв інших брендів.

Зараз ця функція тестується в беті Android 14: апдейт доступний для власників смартфонів Pixel 4A і новіше. Повноцінний реліз очікується восени – тоді ж свої прошивки на новому Android покажуть інші бренди.

Android 14: все що відомо на цей момент

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла минулого літа. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – прямо як на iPhone.

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