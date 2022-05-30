Ймовірно, його відключили російські військові.

Ввечері понеділка, 30 травня, у Херсоні та Херсонській області зник зв’язок.

Про це повідомив коментарі "Суспільному" голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута

"Орки відключили! Працює тільки провайдер Скайнет через Крим!", - зазначив він.

Його радник Сергій Хланя зауважив, що це не перша спроба окупаційної влади блокувати український зв'язок та Інтернет.

"Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так.І якщо говорити про зникнення зв'язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом +7 і починає роздавати мобільні картки", - каже Хлань.

Водночас окупанти розповсюджують фейк про те, що нібито зв'язок відключили ЗСУ. Хлань називає ці заяви брехливою пропагандою.

"Це точно не в інтересах Збройних сил України, не в інтересах України блокувати. Навпаки, робиться все, щоб посилити сигнал, посилити інтернет, щоб забезпечити спілкування наших людей і доступ до об'єктивних новин. Усі звинувачення окупанта є брехлива пропаганда. По ситуації на зараз поки немає достовірної інформації. Але окупант свідомо блокує український зв'язок та Інтернет", - прокоментував він.

Як писав УНІАН, напередодні у Херсоні зникав зв'язок Київстар і Vodafone та домашній Інтернет. Пізніше стало відомо, що мобільний зв'язок оператора Київстар у Херсоні з'явився, Vodafone – ні.

Також російські ЗМІ раніше розповсюдили інформацію про те, що Херсонська область нібито переходить на російський телефонний код +7 і в окуповані регіони вже зайшли нові оператори.

Крім цього, з’являлася інформація про те, що у Херсоні почали продавати SIM-карти російських мобільних операторів.

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