Лінійка Galaxy S23 допомогла південнокорейському технологічному гіганту Samsung повернути собі першість на світовому ринку смартфонів. До цього кілька місяців ринок очолювала Apple завдяки новим айфонам.
Згідно з даними Counterpoint, на які посилається видання Business Korea, Samsung сьогодні займає 21,1% ринку, що на 3,5 процентного пункту більше, ніж місяцем раніше. Частка Apple опустилася з 20,9% до 20,2%. Третє, четверте і п'яте місця дісталися Xiaomi (11,5%), Oppo (8,9%) і Vivo (8,2%).
До слова, всього за лютий у світі було продано 89,6 млн смартфонів, що на 15% менше, ніж роком раніше. При цьому в США ситуація краща: продажі впали в річному вираженні лише на 4%. В той самий час в Європі показник знизився аж на 22%.
Лінійка Galaxy S23 вперше була представлена публіці 1 лютого 2023 року і випущена на ринок 17 лютого. До неї увійшли три пристрої – S23, S23+ і S23 Ultra. Вони виглядають так само як і минулого року, але отримали Snapdragon 8 Gen 2. Від власних процесорів для флагманів компанія відмовилася.
Раніше УНІАН писав, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для користувачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядного пристрою в комплекті.
Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14. Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.
Нагадаємо, в одній з попередніх заміток ми розповідали, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.