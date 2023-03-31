Флагманські Galaxy S23 допомогли Samsung повернути собі першість на світовому ринку смартфонів.

Лінійка Galaxy S23 допомогла південнокорейському технологічному гіганту Samsung повернути собі першість на світовому ринку смартфонів. До цього кілька місяців ринок очолювала Apple завдяки новим айфонам.

Згідно з даними Counterpoint, на які посилається видання Business Korea, Samsung сьогодні займає 21,1% ринку, що на 3,5 процентного пункту більше, ніж місяцем раніше. Частка Apple опустилася з 20,9% до 20,2%. Третє, четверте і п'яте місця дісталися Xiaomi (11,5%), Oppo (8,9%) і Vivo (8,2%).

До слова, всього за лютий у світі було продано 89,6 млн смартфонів, що на 15% менше, ніж роком раніше. При цьому в США ситуація краща: продажі впали в річному вираженні лише на 4%. В той самий час в Європі показник знизився аж на 22%.

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Лінійка Galaxy S23 вперше була представлена публіці 1 лютого 2023 року і випущена на ринок 17 лютого. До неї увійшли три пристрої – S23, S23+ і S23 Ultra. Вони виглядають так само як і минулого року, але отримали Snapdragon 8 Gen 2. Від власних процесорів для флагманів компанія відмовилася.

Раніше УНІАН писав, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для користувачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядного пристрою в комплекті.

Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14. Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.

Нагадаємо, в одній з попередніх заміток ми розповідали, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.

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