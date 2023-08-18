Коли нові екрани будуть ставити в смартфони, не повідомляється.

Компанія Samsung продемонструвала All Around Full Screen – повноекранну технологію для смартфонів нового покоління. Це OLED-панель без рамок, де дисплей плавно загинається на корпус смартфона.

Фотографію з презентації опублікував перевірений інсайдер Ice Universe, який стверджує, що "безрамковий" дисплей стане новим трендом, який підтримає більшість розробників смартфонів.

На малюнку сказано, що такі дисплеї використовуватимуть "3D-ламінування та керування яскравістю по краях". Ще один цікавий момент – смартфон на концепті має вирізи для мікрофона і динаміка, але позбувся зарядного порту.

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Коли нові екрани будуть ставити в смартфони, не повідомляється. В кінці липня з'явилася інформація, що Apple звернулася до Samsung Display і LG Display із запитом розробити дисплей OLED, який дозволить створити по-справжньому безрамковий iPhone.

А тим часом в Китаї вже створили і скоро почнуть виробляти дисплей для смартфонів з рекордно вузькими рамками – всього 1 мм. І йдеться не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири. Першим пристроєм з таким екраном стане Xiaomi 14.

Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

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