З уже випущеними смартфонами технологія буде несумісна.

Однією з найбільш обговорюваних інновацій минулого року стала підтримка супутникового зв'язку, яка була впроваджена в лінійки iPhone 14 і Huawei Mate 50. Трохи пізніше Qualcomm представила свою технологію Snapdragon Satellite, однак досі жоден флагманський смартфон цією фішкою так і не обзавівся.

Виправити становище взялась Google, яка оголосила, що Android 14 буде підтримувати функцію відправки SMS-повідомлень за допомогою супутникового зв'язку.

Нюанс тут полягає в тому, що для підтримки супутникового зв'язку буде недостатньо оновити свій девайс до Android 14, оскільки буде потрібно відповідне "залізо", а воно з'явиться тільки в нових пристроях. Першими сумісними пристроями стануть наступні флагмани Google Pixel і Samsung Galaxy.

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Очікується, що на відміну від iPhone 14, супутниковий зв'язок на Android дозволить не тільки відправляти сигнали SOS, але й обмінюватися короткими повідомленнями. А в майбутньому вже можна буде здійснювати голосові дзвінки і заходити в месенджери.

Користувачі вже давно помітили, що логотип нової Android 14 виконано в космічній тематиці: можливо, це відсилання до майбутньої функції.

Що ще нового запропонує Android 14

З цікавого в Android 14 обіцяють пошук втрачених гаджетів навіть у вимкненому вигляді, можливість видаляти встановлені додатки і використовувати смартфон замість веб-камери на ПК або ноутбуці.

Також Google додасть в Android 14 функцію аналізу стану акумулятора, яка вже давно є в iOS. В налаштуваннях можна буде подивитися кількість циклів зарядки, дату виготовлення батареї і скільки місткості залишилось у відсотках.

Першими Android 14 отримають смартфони Google Pixel і Samsung Galaxy. Пізніше решта виробників оновлять свої пристрої до нової OC. УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) моделі, які повинні отримати Android 14.

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