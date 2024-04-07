Сьогодні користувачам найбільше подобаються недорогі компактні смартфони.

Творці бенчмарка AnTuTu опублікували березневий рейтинг гаджетів Apple, якими (згідно з опитуваннями) користувачі яблучного бренду задоволені найбільше. Аналогічний рейтинг є і для Android-пристроїв.

Статистика цікава тим, що лідируючі місця в ній дісталися раритетним моделям Apple. Так, на першій сходинці опинився 10,5-дюймовий iPad Pro 2 з 96,6% позитивних відгуків. За ним слідує iPad Air 4, що вийшов 2020-го, з результатом 95,9%.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером став iPhone 12 mini, який на момент виходу не догодив світовій аудиторії і провалився в продажах. Але сьогодні запит на компакти зріс і ультракомпактні габарити "міні", укупі з потужним чипсетом і якісною подвійною камерою знайшли свою аудиторію.

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Ще один "улюбленець" користувачів – iPhone SE 2020, який закріпився на 5 сходинці. Це найдоступніший айфон на ринку, який не схожий на жоден з актуальних смартфонів через дисплей діагоналлю 4,7-дюйма. Дизайн у нього не найсучасніший, зате телефон вільно вміщається в одній руці, а оновлення iOS він отримуватиме ще щонайменше 2 роки.

Цікаво, що в топі не виявилося жодного актуального телефону Apple. З останніх найвища оцінка в iPhone 13 mini, який посів 12 місце з оцінкою в 92%.

Що стосується нового iPhone 16, то його покажуть у вересні. Цього року Apple планує зробити основний акцент на камерах. Для цього на корпусі навіть встановлять ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть уперше за багато років.

А на травень у Apple запланована прем'єра нових планшетів, і обидва релізи, як очікується, будуть істотними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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