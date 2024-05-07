Навіть у непрості часи користувачі віддають перевагу смартфонам із преміального сегмента.

Авторитетна агенція Counterpoint Research провела аналіз ринку і з'ясувала, які смартфони користувалися найбільшим попитом у першому кварталі 2024 року. Увесь топ-10 окупували пристрої Apple та Samsung.

Дослідження Counterpoint підтверджує, що навіть у непрості часи користувачі віддають перевагу смартфонам із преміального сегмента: 7 із 10 моделей у списку коштують від 600 доларів і вище.

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільш зажаданим смартфоном на ринку є iPhone 15 Pro Max, водночас усі чотири моделі iPhone 2023-го увійшли в десятку найбільш продаваних. Ну а потужний флагман став абсолютним бестселером, попри стартовий цінник в 1199 доларів.

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Уся перша п'ятірка залишилася за Apple iPhone, якщо не брати до уваги 5 місце: тут розташувався Samsung S24 Ultra. Це найбільш продаваний Android-девайс 2024 року. Високі показники пояснюються, зокрема, досягненнями в галузі штучного інтелекту Galaxy AI. Також у рейтингу можна знайти дуже дешеві Galaxy A15 і Galaxy A34.

Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серію iPhone 16 буде представлено у вересні – секретів більше не залишилося. Тоді ж вийде iOS 18, в який додадуть штучний інтелект – це буде найбільше оновлення ПЗ в історії iPhone.

У Samsung на 2024 рік теж заплановано багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складнихсмартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютної розумної каблучки. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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