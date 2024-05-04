Єдиним відносно новим смартфоном у списку виявився iPhone 2020 року.

Творці бенчмарка AnTuTu поділилися статистикою оцінок iPhone та iPad від їхніх власників. Згідно з опитуваннями, саме цими девайсами користувачі Apple задоволені найбільше. І серед них немає жодного нового гаджета.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером став iPhone 12 mini, яким задоволені 95,92% юзерів. У нього компактні розміри, чіткий і барвистий 5,4-дюймовий OLED-екран, все ще потужний процесор і оптимальна для 2024 року камера.

На другому місці у фанатів Apple розташувався iPhone SE другого покоління – 94,95%. Хоч дизайн не найсучасніший, на швидкість роботи й оптимізацію це ніяк не впливає. Сам телефон вміщається в одній руці, має яскравий 4,7-дюймовий дисплей і доступний прайс.

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На третьому місці розмістився iPhone 8 – найстаріший смартфон рейтингу, випущений у 2017 році. Ним задоволені 93,17% покупців. Безумовним же лідером став 10,9-дюймовий iPad Air 4, який багато хто називає одним із найкращих планшетів Apple.

Цікаво, що в топі не виявилося жодного актуального девайса Apple. Що стосується смартфонів, то у 2024 році у користувачів більшою симпатією користуються раритетні iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Реліз нових смартфонів Apple традиційно відбудеться у вересні. Якщо вірити інсайдам, "прошки" рекордно виростуть у розмірах, а всі моделі iPhone 16 отримають ще одну кнопку.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є вкрай очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air уперше вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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