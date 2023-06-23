Дослідження показало, що смартфони Android легші в засвоєнні, ніж дітище Apple.

Заведено вважати, що iPhone максимально прості і доступні у використанні, на відміну від пристроїв Android з купою прихованих налаштувань і можливостей. Однак дослідження, проведене порталом Green Smartphones, показує зворотну ситуацію.

За словами експертів, вони проаналізували користувальницькі інтернет-запити щодо вирішення тих чи інших проблем, пов'язаних з функціоналом сучасних смартфонів. Для цього вони оцінили кількість запитів за конкретними ключовими словами, на кшталт "як зробити скріншот" чи "як заблокувати номер".

Згідно з дослідженням, користувачі Android щомісяця "гуглять" близько 226 тис. питань щодо вирішення базових і середніх за складністю завдань на пристрої, в той час, як для користувачів iPhone це значення склало 358 тис. Це означає, що Android на 58,41% більш інтуїтивно зрозумілий для користувачів в порівнянні з iOS.

Відео дня

Якщо розглянути конкретні приклади, то від користувачів Android надходить 88 000 запитів про те, як зробити скріншот, в той час, як на iPhone шукають цю інформацію всього лише 30 000 разів. Android також поступається в питанні сканування QR-кодів: 28 000 запитів проти 19 000.

Однак у всіх інших завданнях, включаючи запис екрана, блокування номера, передача фотографій на комп'ютер і навіть видалення додатків, запитів від власників iPhone надходить більше.

До речі, інше дослідження показало, що користувачі Android все частіше переходять на iPhone. Ба більше, частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п'ятирічному максимумі. Серед причин називають дефекти в роботі Android і швидке старіння смартфонів.

При цьому, варто відзначити, що ці дані отримані від респондентів з США. В Україні, наприклад, ситуація зовсім інша: 81% українців "сидять" на Android, тоді як частка яблучних користувачів складає всього 19%.

Вас також можуть зацікавити новини: