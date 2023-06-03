Більша частина користувачів Android-смартфонів переходять на iPhone через дефекти і швидке старіння їх смартфонів.

Аналітична фірма CIRP випустила новий інтерес звіт. Цього разу він присвячений причинам, через які колишні власники Android переходять на iPhone. Дані отримані від респондентів із США.

У 2023 частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п'ятирічному максимумі, з'ясували аналітики CIRP. Ось якими виявилися головні причини:

Проблема з роботою Android – 53% . Старий пристрій працював погано через застаріле програмне забезпечення, необхідність ремонту або дефекти, які зіпсували "користувацький досвід".

. Старий пристрій працював погано через застаріле програмне забезпечення, необхідність ремонту або дефекти, які зіпсували "користувацький досвід". Нові функції – 26% . До них відносяться поліпшена камера, розширені можливості аксесуарів або більш інтуїтивний інтерфейс "яблучної" системи.

– . До них відносяться поліпшена камера, розширені можливості аксесуарів або більш інтуїтивний інтерфейс "яблучної" системи. Ціна – 15% . У той час як Android-флагмани коштують дешевше, ніж iPhone, майже чверть опитаних заявили, що витратили "на новий iPhone менше, ніж на Android-пристрій зі схожими можливостями".

. У той час як Android-флагмани коштують дешевше, ніж iPhone, майже чверть опитаних заявили, що витратили "на новий iPhone менше, ніж на Android-пристрій зі схожими можливостями". Зв'язок зі спільнотою – 6% . Йдеться про користувачів, які перейшли на iPhone через месенджери iMessage і FaceTime від Apple.

Відео дня

При цьому, варто зауважити, що дослідження ринку США не відображає світових тенденцій. В Україні, наприклад, ситуація зовсім інша: 81% українців "сидять" на Android, тоді як частка яблучних користувачів становить 19% – зростання за рік на 2 відсотки.

Цікаво, що попри такий розподіл, смартфони компанії Apple все одно займають 3-е місце за популярністю в Україні, поступаючись Samsung і Redmi. Що стосується конкретних моделей, то найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9А, на другому місці – iPhone 11.

А тим часом до дебюту лінійки iPhone 15 залишається менш як чотири місяці. Всі чутки і витоку вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C.

Вас також можуть зацікавити новини: