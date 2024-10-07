Утім, повноцінно система запрацює лише навесні 2025-го.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg у рамках своєї розсилки Power On розповів, що Apple планує випустити iOS 18.1 з першими ШІ-можливостями Apple Intelligence 28 жовтня.

Оновившись до iOS 18.1, власникам iPhone 15 Pro/15 Pro Max і всіх iPhone 16 стануть доступні такі функції:

"Розумне" зведення оповіщень.

Генеративний ШІ для створення та узагальнення тексту.

Оновлений інтерфейс Siri.

Clean Up у додатку "Фото" для видалення об'єктів.

При читанні будь-якої веб-сторінки в Safari можна попросити ШІ навести короткий зміст статті.

Розумна "Пошта".

Спеціальний режим фокусування, який буде відображати тільки найважливіші повідомлення.

Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji з Image Playground, з'являться ближче до грудня. А повноцінно система запрацює тільки до весни з релізом iOS 18.3 або 18.4.

На презентації WWDC 2024 представники Apple заявили, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів. Але довгостроковий план Apple полягає в тому, щоб запустити підписку, схожу з iCloud+, за яку доведеться платити щомісяця. В майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

Зазначимо, що на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на середньобюджетних моделях, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року, після чого Samsung теж має намір запровадити ШІ-підписку.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також мають оновити iPad Mini.

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