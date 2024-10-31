Раніше ці можливості були доступні тільки в мобільному застосунку.

Розробники OpenAI оголосили про запуск реалістичного голосового асистента ChatGPT для десктоп-додатків macOS і Windows. Раніше ця функція була доступна тільки на мобільних платформах.

Режим Advanced Voice працює на основі GPT-4o. Завдяки йому, мову чат-бота складно відрізнити від справжнього співрозмовника – у ChatGPT реалістична інтонація з паузами і періодичними запинками. А ще він здатний вловлювати різні інтонації і відповідним чином коригувати свої відповіді.

Користувачі можуть вибрати один із п'яти голосів у застосунку чат-бота – вони створені за участю професійних акторів дубляжу. Послухати кожен із них можна за посиланням.

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У голосового режиму є безкоштовна версія, але розмовляти з ChatGPT вийде не довше 10 хвилин за раз. Щоб користуватися новими можливостями без обмежень, потрібно мати підписку Plus або Enterprise.

Завантажити ChatGPT для macOS можна з сайту OpenAI, а версію для Windows – у Microsoft Store.

Як повідомляв УНІАН, цього літа OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати та осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

А взимку OpenAI планує запустити нову велику мовну модель Orion. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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