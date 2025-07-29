Над ним працювали разом з освітянами.

Американська компанія OpenAI представила новий режим у популярному чат-боті з генеративним штучним інтелектом ChatGPT.

Як повідомляється в опублікованій в мікроблозі X заяві, чат-бот дедалі частіше використовується студентами, тож компанія прагне забезпечити, щоб він сприяв глибшому розумінню та навчанню. Новий режим допоможе користувачам розв'язувати завдання покроково, а не просто отримувати готову відповідь:

"Режим навчання створено як інтерактивний досвід: він використовує сократівський метод та поетапні підказки, щоб направляти користувача в процесі навчання".

Над режимом працювали освітяни та експерти, він став першим кроком компанії до поліпшення навчання в ChatGPT. Нова функція доступна для зареєстрованих користувачів Free, Plus, Pro і Team.

Відео дня

"Освіта є ключовою сферою застосування штучного інтелекту, і за допомогою NextGenAI та ініціативи SCALE Стенфордського університету ми проводимо довгострокові дослідження, щоб краще зрозуміти, як інструменти штучного інтелекту формують майбутнє навчання", - додали у OpenAI.

Можливості ChatGPT

Як відомо, ця модель штучного інтелекту здатна генерувати текст у відповідь на запити користувачів. Вона використовується для надання інформаційної підтримки, допомоги у навчанні, створення текстів, перекладів, аналізу даних тощо.

ChatGPT працює на основі технологій машинного навчання, зокрема моделі GPT (Generative Pre-trained Transformer), і призначений для інтерактивної взаємодії з користувачами в освітньому, професійному й побутовому середовищі.

Раніше компанія презентувала нового універсального ШІ-агента в ChatGPT, який може автономно виконувати різноманітні завдання на комп’ютері та в інтернет-браузері без участі користувача.

Наприклад, він здатен самостійно здійснювати покупки онлайн, відкривати програми та навіть організовувати подорожі.

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