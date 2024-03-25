Без мозкового імпланта від Neuralink це було б неможливо.

Перший пацієнт з імплантованим у мозок чіпом від компанії Neuralink тепер вміє не тільки рухати курсором на екрані комп'ютера і писати твіти силою думки, а й контролювати персонажів у відеоіграх.

Під час заходу, проведеного компанією Маска, стало відомо, що паралізований Нолан Арбо вже чудово справляється з Mario Kart, змагаючись зі своїм батьком, а також практикує навички в Civilization VI.

За словами хлопця, нейроімплант кардинально перевернув його життя, давши змогу силою думки виконувати різні завдання на комп'ютері, причому поступово це вдається робити дедалі швидше й ефективніше, зокрема грати в ігри. Він сподівається, що в майбутньому компанія Ілона Маска допоможе ще дуже багатьом людям.

Перший пацієнт Neuralink грає в Mario Kart силою думки: відео

29-річний Ноланд Арбо – перший пацієнт, якому імплантували чип від Neuralink. Чоловік був паралізований нижче плечей після нещасного випадку понад вісім років тому. За допомогою нейроімпланта він знову може взаємодіяти з комп'ютером – але не через мишу і клавіатуру, а силою думки.

Операція зі встановлення чипа відбулася в січні цього року. За словами Маска, показники роботи приладу виглядають багатообіцяючими: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

А раніше цього місяця Ілон Маск анонсував випуск ще одного мозкового імпланта під назвою Blindsight. Він замислюється як пристрій, який дасть змогу сліпим людям знову бачити світ. Імплант уже випробовують на мавпах.

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