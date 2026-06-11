Офісні працівники перетворюються на 'нянь' для штучного інтелекту, - дослідження

Працівники витрачають понад 6 годин на тиждень на нагляд за ШІ, що викликає втому та роздратування.

Незважаючи на обіцянки, що штучний інтелект має економити час, багато офісних працівників, навпаки, витрачають значну частину тижня на нагляд за ШІ. Це явище дослідники називають "botsitting" – фактично "няньчитися" з чат-ботами.

Згідно з новим звітом Work AI Institute, підготовленим спільно з дослідниками з університетів Нотр-Дам, Стенфорда та UC Berkeley, офісні співробітники витрачають у середньому 6,4 години на тиждень на обслуговування ШІ. У дослідженні взяли участь 6000 працівників із США, Великої Британії та Австралії, зайнятих у цифрових професіях.

Під "ботсітингом" розуміються дії на кшталт подачі контексту ШІ-системам, перевірки їхніх відповідей, виправлення помилок і "доопрацювання" результатів, які спочатку мали бути готовими до використання. Автори підкреслюють, що це часто непомітна і неврахована форма праці.

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При цьому 87% опитаних заявили, що використовують ШІ в роботі, а 75% вважають, що він підвищує їхню особисту продуктивність. Однак лише 13% зазначили, що їхня організація значно покращилася завдяки цьому. Дослідники називають це проявом "парадоксу продуктивності".

За словами керівниці дослідження Ребекки Хайнс, значна частина "втраченої" продуктивності йде на роботу, яку співробітники ніколи не очікували виконувати. Вона описує ботсітинг як рутинну та виснажливу роботу, яка не винагороджується, не цінується, не відстежується і не вимірюється – і тим паче не заохочується всередині компаній.

Окремо відзначається вплив на мотивацію: співробітники, які витрачають занадто багато часу на таке "няньчення", на 73% частіше розглядають можливість зміни роботи. Багато хто також змушений переносити дані між розрізненими системами ШІ, виправляти помилки та надавати контекст, який, за ідеєю, вже має бути вбудований в інструменти. Фактично, працівники стають "посередниками" між технологіями, які погано взаємодіють одна з одною.

Дослідники попереджають, що без перебудови процесів компанії ризикують не отримати очікуваного ефекту від ШІ. За їхніми словами, найбільш успішні організації не просто впроваджують якнайбільше інструментів ШІ, а вибудовують навколо них нові процеси: встановлюють стандарти якості, забезпечують доступ до потрібного контексту та навчають співробітників правильно використовувати технології.

Раніше стало відомо, що компанії повторно наймають колишніх співробітників, оскільки ШІ не виправдовує очікувань. Ці дані підтверджує й звіт MIT, який показує, що 95% корпорацій, які витратилися на ШІ, не отримали фінансової вигоди від своїх інвестицій.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала техгігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може становити загрозу для всього людства.

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