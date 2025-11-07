Наразі АІ-агенти замінюють лише елементи роботи, а не цілком посади.

Деякі компанії, розчарувавшись у ШІ, почали повертати до штату раніше звільнених співробітників, що свідчить про те, що автоматизація поки не здатна повністю замінити людей в очікуваному обсязі. Про це повідомляє видання TechSpot з посиланням на дослідження аналітичної фірми Visier.

Дослідження охопило дані про 2,4 мільйона співробітників у 142 компаніях по всьому світу. Близько 5,3% з-поміж звільнених повернулися на колишні місця, і цей показник вперше за кілька років почав зростати.

Як причину такого стану справ називають невідповідність між очікуваннями щодо нових ШІ інструментів і реальними результатами операційної діяльності. Річ у тім, що зараз ШІ-агенти замінюють лише елементи роботи, а не цілком посади.

Крім того, впровадження ШІ вимагає серйозних вкладень: інфраструктура, безпека, обробка даних – все це зазвичай обходиться дорожче, ніж планувалося. Як наслідок, деякі компанії, які розраховували на "автоматизацію і зниження штату", змушені переглядати стратегію і повертати звільнених співробітників, чиї навички виявилися критично важливими.

Дослідження також вказує на приховані витрати скорочень: за оцінкою платформи Orgvue, на кожен заощаджений долар завдяки звільненню припадає приблизно $1,27 супутніх витрат (вихідна допомога, страхування, навчання нових співробітників тощо). Реальність така – звільнення заради впровадження ШІ з метою економії можуть виявитися помилковим рішенням.

Ці дані підтверджує і нещодавній звіт дослідницької групи MIT, який показує, що 95% компаній, які витратили кошти на ШІ, не отримали фінансової вигоди від своїх інвестицій. Одна з проблем – складність донавчання готових ШІ-агентів для індивідуальних завдань бізнесу.

Як УНІАН уже писав, понад 50 тис. айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Глава OpenAI Сем Альтман нещодавно виступив із заявою, що ШІ замінить "не справжню роботу". Нова технологія покаже, які види діяльності дійсно створюють цінність, а які – лише імітують працю. Заява Альтмана викликала критику і жваві суперечки в мережі.

