Розробники китайської LLM використовували так званий метод дистиляції.

Розробники ChatGPT з OpenAI звинуватили творців китайського штучного інтелекту DeepSeek у крадіжці даних для навчання.

Один із розробників ChatGPT заявив виданню Financial Times, що DeepSeek використовує для навчання метод дистиляції. Це коли невелика лінгвістична модель використовує результати машинного навчання потужнішої нейромережі. Грубо кажучи, краде вже оброблені дані.

Чисто технічно, це не заборонено, а навіть широко використовується в машинному навчанні та розробці штучного інтелекту. Але DeepSeek створювалася з комерційною метою розробки конкурента ChatGPT, а це вже прямо порушує політику використання OpenAI.

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Повідомляється, що OpenAI, спільно з Microsoft, видалили акаунти в ChatGPT, які ймовірно пов'язані з DeepSeek. Варто зазначити, що відразу після релізу сама DeepSeek відповідала користувачам, що вона ChatGPT.

Останні новини про DeepSeek

Кілька днів тому китайська компанія DeepSeek представила власну лінгвістичну модель DeepSeek-R1, яка, як стверджується, набагато дешевша й ефективніша за ChatGPT.

Лише через кілька годин після релізу акції провідних технічних компаній впали. Найбільше постраждали підприємці, безпосередньо пов'язані зі штучним інтелектом: Nvidia, OpenAI, Meta, Google та інші.

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