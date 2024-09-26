Згідно з витоками, компанія збирається представити своє нове роботаксі та провести демонстрацію новітніх людиноподібних роботів.

Ілон Маск, керівник Tesla, SpaceX, Х (екс-Twitter) і низки інших компаній, опублікував тизер прийдешнього заходу, який пройде 10 жовтня в Лос-Анджелесі.

Слоганом івенту стала фраза We, Robot, яка, ймовірно, служить відсиланням до фільму "Я, робот" з Віллом Смітом у головній ролі. Ілон Маск додав, що цей захід увійде в підручники історії.

Згідно з витоками, компанія з виробництва електромобілів має намір представити спеціально побудоване роботоксі, яке перевозитиме людей, не користуючись послугами водіїв-людей. Також можна очікувати, що Tesla проведе демонстрацію своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

Відео дня

Раніше Маск заявляв, що Tesla має найкращі позиції серед розробників людиноподібних роботів, щоб досягти масового виробництва завдяки ефективній роботі штучного інтелекту безпосередньо на самих роботах. Людиноподібні роботи вже кілька років розробляються японською Honda і Hyundai Motor Boston Dynamics.

Згідно із задумом, у майбутньому такі андроїди працюватимуть на заводах і робитимуть інші нудні речі замість людей, Водночас у Tesla запевняють, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Як повідомляв УНІАН, Neuralink Ілона Маска створила технологію, здатну повернути зір навіть сліпим від народження. Міністерство охорони здоров'я США присвоїло Blindsight статус "революційного пристрою".

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