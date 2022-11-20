Компанія наочно показала, як коректно підключати відеокарту / Скріншот

Nvidia через місяць після перших скарг випустила заяву щодо плавлення конекторів живлення на її нових відеокартах RTX 4090. У компанії зауважили, що поки їм відомо про "50 випадків по всьому світу".

На своєму форумі підтримки клієнтів NVIDIA повідомила, що найбільш поширена причина виникнення проблеми полягає в тому, що власники відеокарт не повністю підключають конектор в роз'єм. Річ у тому, що потрібно докладати зусиль до характерного клацання.

Компанія також опублікувала фото з правильним прикладом, як потрібно підключати відеокарту. Неправильно встановлений коннектор вже не раз називався основною причиною загоряння.

Джерело: NVIDIA

Як правильно підключати RTX 4090, також показали автори каналу Gamers Nexus. 

"Ми вивчаємо додаткові способи забезпечення безпеки роз'єму перед включенням відеокарти", – додали в Nvidia. Також в компанії підкреслили, що всім постраждалим відшкодує всі витрати, навіть за графічні прискорювачі партнерів на кшталт Gigabyte.

У AMD вже встигли скористатися ситуацією і підколоти своїх конкурентів з NVIDIA, запропонувавши користувачам вибрати її відеокарти Radeon RX 7900, не схильні до "плавлення".

GeForce RTX 4090 – найпотужніша відеокарта в світі на сьогодні

Нагадаємо, в середині жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найпотужнішої відеокарти в світі на цю мить. 

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів. Зараз в Європі одна RTX 4090 коштує стільки ж, скільки й дві RTX 3090 Ti.

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