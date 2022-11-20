У компанії наголосили, що поки їм відомо про "50 випадків по всьому світу".

Nvidia через місяць після перших скарг випустила заяву щодо плавлення конекторів живлення на її нових відеокартах RTX 4090. У компанії зауважили, що поки їм відомо про "50 випадків по всьому світу".

На своєму форумі підтримки клієнтів NVIDIA повідомила, що найбільш поширена причина виникнення проблеми полягає в тому, що власники відеокарт не повністю підключають конектор в роз'єм. Річ у тому, що потрібно докладати зусиль до характерного клацання.

Компанія також опублікувала фото з правильним прикладом, як потрібно підключати відеокарту. Неправильно встановлений коннектор вже не раз називався основною причиною загоряння.

Як правильно підключати RTX 4090, також показали автори каналу Gamers Nexus.

"Ми вивчаємо додаткові способи забезпечення безпеки роз'єму перед включенням відеокарти", – додали в Nvidia. Також в компанії підкреслили, що всім постраждалим відшкодує всі витрати, навіть за графічні прискорювачі партнерів на кшталт Gigabyte.

У AMD вже встигли скористатися ситуацією і підколоти своїх конкурентів з NVIDIA, запропонувавши користувачам вибрати її відеокарти Radeon RX 7900, не схильні до "плавлення".

GeForce RTX 4090 – найпотужніша відеокарта в світі на сьогодні

Нагадаємо, в середині жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найпотужнішої відеокарти в світі на цю мить.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів. Зараз в Європі одна RTX 4090 коштує стільки ж, скільки й дві RTX 3090 Ti.

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