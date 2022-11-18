Компанія рекомендує користувачам вибрати її відеокарти Radeon RX 7900, які не схильні до "плавлення".

Топ-менеджер AMD Саса Маринкович не упустив можливості підколоти головних конкурентів з NVIDIA, які опинилася в центрі скандалу через плавлення конекторів живлення на їх нових відеокартах GeForce RTX 4090.

Маринкович запостив у своєму твіттері фото з роз'ємами живлення їх відеокарти Radeon RX 7900 і побажав підписникам "берегти себе" у прийдешній святковий сезон.

На нових картах AMD використовуються більш звичні (безпечні) роз'єми живлення замість новомодних 12VHPWR, а, отже, ніяких проблем бути не повинно, на що і натякнув менеджер.

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Якщо хтось пропустив, проблема з плавленням кабелів GeForce RTX 4090 вже набула масового характеру. У всіх постраждалих спостерігається одна і та ж проблема: під час роботи відеокарти роз'єм живлення починає плавитися.

В ході різних тестів і експериментів з'ясувалося, що причиною є неякісна збірка перехідника 12VHPWR на кабелі живлення. Зокрема, в адаптері використовується занадто тонка металева "перемичка" всередині роз'єму, яка легко ламається при приєднанні або згині проводу. Як результат, це може привести до неправильного підключення і стрибків температури.

Що важливо, проблема зачіпає тільки фірмовий адаптер Nvidia 12VHPWR, а не сторонні кабелі, які, за словами журналістів, мають кращу якість збірки. У зв'язку з цим проти виробника вже подано колективний позов, що вимагає компенсувати збитки всім постраждалим власникам RTX 4090.

Нагадаємо, в середині жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найшвидшої відеокарти в світі на цей момент.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу з роздільною здатністю 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів. Зараз в Європі одна RTX 4090 коштує стільки ж, скільки й дві RTX 3090 Ti.

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