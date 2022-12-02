Через відсутність енергопостачання в більшості областей України досі зберігається складна ситуація з роботою мобільних мереж всіх операторів.

Через ворожі обстріли критичної інфраструктури України 23 листопада не працювало 60% мережі мобільного оператора "Київстар".

Як повідомив у Facebook президент оператора Олександр Комаров, обстріл спровокував найбільший антирекорд в роботі мережі з початку війни.

"Обстріл об'єктів критичної інфраструктури України 23 листопада спровокував новий антирекорд в роботі мережі "Київстар" з початку повномасштабної війни — на піку не працювало більше ніж 60% мережі", — написав Комаров.

Відео дня

Комаров підкреслив, що через відсутність енергопостачання в більшості областей України досі зберігається складна ситуація з роботою мобільних мереж всіх операторів.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівку в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів стояли кілометрові черги.

В Україні почалися проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом. 24 листопада "лягли" 60% базових станцій мобільних операторів. Зв'язок зник майже на всій території країни.

Вас також можуть зацікавити новини: