Повноцінна презентація пристрою відбудеться вже цієї середи, 14 грудня.

Свій робот-компаньйон тепер є і у Oppo. Пристрій називається QRIC – Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller (чотириногий робот з інтелектуальним контролером).

Офіційної презентації поки не було, але компанія опублікувала коротенький відео-тизер, що демонструє хлопчика, який разом з QRIC грає та будує іграшкову космічну ракету. Ролик демонструє деякі можливості робота, який виступає електронним домашнім улюбленцем.

Зокрема, робопес здатний:

робити сальто,

переносити предмети,

розпізнавати людей за допомогою датчиків, розміщених в передній частині корпусу,

стежити за дитиною, коли батьків немає вдома. Якщо щось трапиться, сам подзвонить по відеозв'язку.

Більше подробиць обіцяють розповісти в цю середу, 14 грудня, в рамках дводенного заходу OPPO Inno Day, на якому також представлять складні смартфони Find N2 і Find N2 Flip.

Нагадаємо, що минулого року свого робопса випустила і Xiaomi, але обмеженим тиражем в кількості 1000 примірників. За нього просили 9999 юанів (близько 50 000 грн за курсом на момент анонсу).

Аналог Xiaomi здатний рухатися зі швидкістю 3.2 метра в секунду і переносити три кілограми вантажу, а його "мозком" став обчислювальний модуль NVIDIA Jetson Xavier NX потужністю 21 терафлопс.

Як УНІАН вже писав, китайський виробник Oppo на прийдешній презентації повинен представити свої нові складні смартфони Find N2 і Find N2 Flip.

Find N2 отримає основний екран на 7,1 дюйма і зовнішній дисплей на 5,54-дюйма. Обидва екрани запропонують роздільну здатність Full HD+ та підтримку частоти оновлення 120 Гц.

Що стосується розкладачки N2 Flip, то це буде конкурент Galaxy Flip 4. Смартфон отримає основний 6,8-дюймовий і зовнішній 3,26-дюймовий OLED дисплеї, тильну камеру з конфігурацією 50+8 Мп і батарею на 4300 мАг.

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