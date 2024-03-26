OLED-дисплей, процесор M3, редизайн, магнітна зарядка – все це очікується в новому яблучному планшеті.

Apple готується представити безкомпромісний планшет, який затьмарить всі інші iPad. Дизайн нових моделей iPad Pro, як очікується, зазнає найбільших за останні п'ять років змін.

Напередодні близького анонсу дизайнер під ніком zell поділився якісними рендерами iPad Pro з OLED-дисплеями. Вони ґрунтуються на серії витоків і чуток, що з'явилися за останній час.

Видимі відмінності щодо актуальних моделей iPad Pro – тонший корпус, рамки стануть приблизно на 10-15% тоншими, насичений чорний колір на шпалерах (пряме відсилання до OLED), матове покриття на задній панелі, а також збільшені в діаметрі лінзи камери. Ще на рендерах показуються нові колірні варіанти корпусу, хоча витоків з цього приводу ще не було.

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OLED-дисплей являє собою серйозне оновлення порівняно з РК-дисплеєм. Окрім глибшого чорного кольору і вищої контрастності, у них також нижча витрата акумулятора. А ще вони будуть помітно тоншими і легшими.

Ще iPad Pro OLED отримають потужні чіпсети M3, магнітну зарядку, нове розташування селфі-камери і деякі інші поліпшення. Офіційний анонс планшетів Apple може відбутися вже завтра, 26 березня, але в продаж вони надійдуть тільки у квітні. Разом з iPad Pro оновлять і iPad Air – це сімейство вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

Раніше в березні Apple вже оновила MacBook Air – вони отримали процесор M3. А в лютому вийшла Vision Pro – революційна і дуже дорога гарнітура змішаної реальності Apple.

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