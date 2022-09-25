З такими сервісами можна не переживати, якщо злетить Windows або "накриється" жорсткий диск.

Не завжди є можливість використовувати фізичні носії даних. Так, іноді потрібно терміново звільнити місце на своєму жорсткому диску або подбати про те, щоб дані нікуди не поділися і були завжди "під рукою", незалежно від вашого місцеперебування.

Для цього й існують хмарні сховища, які дозволяють використовувати апаратні можливості інших комп'ютерів через всесвітню павутину. Про найкращі пропозиції хмарних сховищ, які існують на ринку і поговоримо.

Dropbox

Мабуть, один з найкращих сервісів, який дозволяє використовувати до 2 ГБ вільного місця безкоштовно. Платні тарифи передбачають 3 терабайти пам'яті за 16,58 долара на місяць.

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У цю хмару вбудований Paper, який дозволяє відкривати текстові документи прямо всередині майданчика без звантаження. Також до вашого диска на Dropbox можна під'єднати інші сервіси, які спрощують колективний доступ до даних або допоможуть керувати вашими проєктами.

До речі, безкоштовні 2 ГБ вільного місця можна легко збільшити завдяки реферальній програмі. За кожного запрошеного друга користувач отримує бонусні + 500 МБ вільного місця.

Google Drive

Популярний сервіс від корпорації Google. Надає користувачам до 15 ГБ вільного простору безкоштовно.

За замовчуванням поставляється в смартфонах з операційною системою Android, що також зручно, оскільки за все відповідає один створений користувачем обліковий запис. Проте так само може використовуватися й на інших операційних системах.

OneDrive

Хмарне сховище від іншого техногіганта – Microsoft. Дозволяє використовувати до 5 ГБ вільного місця безкоштовно для всіх користувачів.

Користувачі добре оцінюють OneDrive, оскільки сервіс автоматично синхронізується з додатками Microsoft: Word, PowerPoint, Excel. Функція дуже зручна і дозволяє працювати з даними без зайвих завантажень.

До речі, за підпискою на Office 365 Personal користувач, окрім всіх інших переваг, отримує також 1 терабайт вільного місця на OneDrive.

iCloud

Зручне хмарне сховище, яке поставляється разом з продукцією компанії Apple – потрібно тільки створити обліковий запис. Користуватися сховищем можна і на Windows, а на старті надається 5 ГБ безкоштовного простору. За більше місця – доведеться платити.

На iCloud також зручно створювати резервні копії фотографій або даних з техніки Apple. До того ж за допомогою iCloud можна синхронізувати всі яблучні гаджети під одним обліковим записом.

pCloud

Також, як варіант, надійна швейцарська хмара, яка славиться захищеністю всіх даних, що знаходяться на їх серверах.

Безкоштовно можна використовувати до 10 ГБ пам'яті, далі тарифи стартують від 50 євро на рік за 500 ГБ. Також можна купити сховище назавжди за 175 євро, а не оплачувати щомісяця.

Додатково, можна оформити послугу шифрування всіх даних на пристроях компанії. Коштує це 48 євро на рік і значно збільшує ступінь захищеності файлів.

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