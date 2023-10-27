Консультативний орган до кінця цього року підготує рекомендації стосовно штучного інтелекту.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відкриває багатосторонній консультативний орган високого рівня з питань штучного інтелекту (ШІ).

"Останній рік став надзвичайним прогресом у можливостях і використанні штучного інтелекту через чат-ботів, клонування голосу, генератори зображень, відеопрограми тощо. Завдяки одному такому додатку я мав сюрреалістичний досвід спостерігати, як виголошую промову бездоганною китайською мовою, незважаючи на те, що я не розмовляю китайською, і рух губ точно відповідав тому, що я говорив. Це лише один із прикладів неймовірних можливостей — і потенційних небезпек - ШІ", - приводятся слова Гутерріша у заяві Організації Об’єднаних Націй.

За його словами, штучний інтелект міг би розширити роботу урядів, громадянського суспільства та Організації Об’єднаних Націй за всіма напрямками: від прогнозування та вирішення кризових ситуацій до впровадження послуг охорони здоров’я та освіти.

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Генсекретар ООН також відмітив, що Консультативний орган до кінця цього року підготує попередні рекомендації щодо міжнародного управління штучним інтелектом, розуміння ризиків і проблем, а також можливості, які створює ця технологія.

Зазначається, що рекомендації Консультативного органу використають для підготовки до Саміту майбутнього у вересні наступного року, а саме для переговорів навколо запропонованого Глобального цифрового договору.

Штучний інтелект – останні новини

У жовтні голови Служби безпеки Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії попередили про нові загрози, що йдуть від штучного інтелекту. Країни переживають через "різке зростання агресивних спроб інших держав вкрасти конкурентну перевагу".

Нещодавно стало відомо, що дослідники з Sheffield Hallam University використали ChatGPT зі штучним інтелектом, аби проаналізувати понад 700 промов політиків Банку Англії. Таким чино було з’ясовано, що ШІ може передбачити майбутні прогнози процентних ставок Банку Англії.

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