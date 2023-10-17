Голова MI5 заявив, що Велика Британія і її союзники переживають "різке зростання агресивних спроб інших держав вкрасти конкурентну перевагу".

Голова Служби безпеки Великої Британії (MI5) Кен МакКаллум разом зі своїми колегами із США, Канади, Австралії та Нової Зеландії попередили про нові загрози, що йдуть від штучного інтелекту.

МакКаллум перебуває в Кремнієвій долині (Каліфорнія) разом із членами розвідувального партнерства Five Eyes на першому безпековому саміті з нових технологій і безпеки інновацій, пише Sky News.

Виступаючи перед самітом, на якому бізнес-лідери, підприємці та вчені зустрілися з вищими керівниками служб безпеки п'яти країн, МакКаллум сказав: "У Великій Британії спостерігається різке зростання агресивних спроб інших держав вкрасти конкурентну перевагу. Те саме відбувається у всіх п'яти наших країнах".

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Представники партнертсва Five Eyes спробували попередити великі й малі компанії про загрози, з якими вони стикаються, переважно з Китаю.

"Ставки на нові технології зараз неймовірно високі; держави, які лідирують у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення та синтетична біологія, матимуть можливість формувати все наше майбутнє. Ми всі повинні бути в курсі та реагувати, поки не пізно", - попередив МакКаллум.

Керівники розвідки вийшли з тіні, щоб підвищити обізнаність громадськості, особливо серед менших компаній, які можуть не усвідомлювати, що їм загрожує небезпека.

Уряди цих п'яти країн опублікували спільний набір принципів з п'яти пунктів, покликаних допомогти компаніям захистити свої інновації.

Очікується, що керівники розвідки також зустрінуться з лідерами приватного сектору для поглибленого обговорення питань розширення та зміцнення приватно-державного партнерства з метою кращого захисту інновацій та колективної безпеки п'яти країн та їхніх громадян.

"Нові технології мають важливе значення для нашої економічної і національної безпеки, а також для ролі Америки як провідної економічної держави, але вони також представляють нові загрози, що розвиваються", - сказав директор ФБР Крістофер Рей.

Голова австралійської розвідки Майк Берджесс додав: "Саміт є безпрецедентною відповіддю на безпрецедентну загрозу. Той факт, що Служби безпеки Five Eyes збираються в Кремнієвій долині, говорить про природу загрози і нашу колективну рішучість протистояти їй".

Коаліція "П'ять очей" (Five Eyes) була сформована в 1946 році і дозволяє п'яти країнам розширювати обмін розвідувальною інформацією і краще координувати свою внутрішню і міжнародну загальну безпеку.

Штучний інтелект і шпигунство

Як повідомляв УНІАН, раніше голова розвідслужби Великої Британії (MI6) Річард Мур заявив, що системи штучного інтелекту не зможуть замінити людину-шпигуна.

Він переконаний, що комп'ютери не замінять організації, що збирають розвідувальну інформацію, на кшталт МІ6. А з часом, додає Мур, цінність здібностей людського розуму буде тільки зростати.

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