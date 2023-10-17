Голова Служби безпеки Великої Британії (MI5) Кен МакКаллум разом зі своїми колегами із США, Канади, Австралії та Нової Зеландії попередили про нові загрози, що йдуть від штучного інтелекту.
МакКаллум перебуває в Кремнієвій долині (Каліфорнія) разом із членами розвідувального партнерства Five Eyes на першому безпековому саміті з нових технологій і безпеки інновацій, пише Sky News.
Виступаючи перед самітом, на якому бізнес-лідери, підприємці та вчені зустрілися з вищими керівниками служб безпеки п'яти країн, МакКаллум сказав: "У Великій Британії спостерігається різке зростання агресивних спроб інших держав вкрасти конкурентну перевагу. Те саме відбувається у всіх п'яти наших країнах".
Представники партнертсва Five Eyes спробували попередити великі й малі компанії про загрози, з якими вони стикаються, переважно з Китаю.
"Ставки на нові технології зараз неймовірно високі; держави, які лідирують у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення та синтетична біологія, матимуть можливість формувати все наше майбутнє. Ми всі повинні бути в курсі та реагувати, поки не пізно", - попередив МакКаллум.
Керівники розвідки вийшли з тіні, щоб підвищити обізнаність громадськості, особливо серед менших компаній, які можуть не усвідомлювати, що їм загрожує небезпека.
Уряди цих п'яти країн опублікували спільний набір принципів з п'яти пунктів, покликаних допомогти компаніям захистити свої інновації.
Очікується, що керівники розвідки також зустрінуться з лідерами приватного сектору для поглибленого обговорення питань розширення та зміцнення приватно-державного партнерства з метою кращого захисту інновацій та колективної безпеки п'яти країн та їхніх громадян.
"Нові технології мають важливе значення для нашої економічної і національної безпеки, а також для ролі Америки як провідної економічної держави, але вони також представляють нові загрози, що розвиваються", - сказав директор ФБР Крістофер Рей.
Голова австралійської розвідки Майк Берджесс додав: "Саміт є безпрецедентною відповіддю на безпрецедентну загрозу. Той факт, що Служби безпеки Five Eyes збираються в Кремнієвій долині, говорить про природу загрози і нашу колективну рішучість протистояти їй".
Коаліція "П'ять очей" (Five Eyes) була сформована в 1946 році і дозволяє п'яти країнам розширювати обмін розвідувальною інформацією і краще координувати свою внутрішню і міжнародну загальну безпеку.
Штучний інтелект і шпигунство
Як повідомляв УНІАН, раніше голова розвідслужби Великої Британії (MI6) Річард Мур заявив, що системи штучного інтелекту не зможуть замінити людину-шпигуна.
Він переконаний, що комп'ютери не замінять організації, що збирають розвідувальну інформацію, на кшталт МІ6. А з часом, додає Мур, цінність здібностей людського розуму буде тільки зростати.