Втім, підтримка операційної системи триватиме ще пару років.

У Microsoft придумали, як прискорити перехід більшої кількості користувачів на новітню "операційку" Windows 11. Пізніше цього місяця, 31 січня, компанія припинить продаж та завантаження ліцензованих копій Windows 10 через свій веб-сайт.

Інакше кажучи, починаючи з лютого, Microsoft продаватиме лише Windows 11. Втім, у сторонніх ритейлерів ліцензії залишаться у продажу і після 31 січня, що дасть трохи більше часу тим, хто хоче зібрати новий комп'ютер на Windows 10, повідомляє портал PCWorld.

Попри припинення продажу і завантаження, "десятка" продовжить отримувати оновлення безпеки, що захищають ПК від вірусів, шпигунського та іншого шкідливого ПЗ ще два роки – до 14 жовтня 2025 року.

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Нагадаємо, що раніше в цьому місяці Microsoft вже припинила підтримку версії Windows 8.1, а в грудні 2022 року – Windows 10 21H1. Остання, до речі, і до цього дня залишається однією з найпопулярнішою операционкой компанії.

Популярність Windows 11 набирає обертів

Реліз останньої на сьогодні ОС від Microsoft – Windows 11 – відбувся в жовтні 2021 року. Попри те, що спочатку система була зустрінута холодно користувачами, вона продовжує скорочувати розрив з "десяткою".

Згідно зі статистикою за листопад 2022 року, "одинадцятка" зараз встановлена на 16% комп'ютерів, при цьому серед користувачів Steam її частка становить майже 30%.

Раніше УНІАН зібрав головні "фішки", заради яких варто оновитися до Windows 11. Наприклад, меню "Пуск" став набагато зручніше, покращилася робота з вікнами, а ігри тепер вантажаться швидше і виглядають яскравіше.

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