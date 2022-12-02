Вперше ринкова частка Windows 10 опустилася нижче 70%.

Аналітичне агентство Statcounter опублікувало щомісячний звіт, в якому описані успіхи та невдачі різних версій операційна система станом на листопад 2022 року.

У минулому місяці ринкова частка Windows 10 вперше опустилася нижче 70%. Хоча вона продовжує лідирувати з великим відривом, її частка поступово зменшується, оскільки популярність більш сучасної версії зростає. "Десятка" зараз встановлена на 69,77%, що на 1,49% гірше показників жовтня.

На другому місці йде Windows 11, яка за останній місяць збільшила частку на скромні 0,67% – до 16,12 %.

При цьому Windows 7 теж додала, хоч й несуттєво – 0,62%. "Сімка" залишається третьою з часткою 10,24%.

Частки Windows 8.1 й Windows 8 становлять, відповідно, 2,54% і 0,79%. Windows XP зберігає 0,4% дуже вірних користувачів. Відео дня

Своєю чергою опитування Steam за листопад 2022 року показує, що Windows 11 встановлена на майже 30% ігрових комп'ютерів. В той самий час Windows 10 втратила в популярності близько 3% – зараз її частка становить 68.25%.

13 грудня Microsoft припинить підтримку Windows 10 21H1

Закінчення періоду підтримки зачепить всі редакції ОС – Enterprise, Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstation.

При цьому Windows 10 21H1, як і раніше, залишається однією з найпопулярнішою версією ОС Microsoft. Згідно з даними агентства AdDuplex на середину 2022 року, нею користуються близько 24% користувачів ОС від Microsoft.

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